Pahor: Slovenija v Južni Koreji našla pomembnega prijatelja

L. Z., STA

Seul - Predsednik republike Borut Pahor je danes med obiskom v Seulu dejal, da si od prvega uradnega obiska v Južni Koreji obeta odprtje nekega novega poglavja v odnosih med državama. Po srečanju z več političnimi predstavniki je ocenil, da je Slovenija v Južni Koreji našla pomembnega prijatelja in partnerja v tem delu sveta.



»To sta državi, ki imata več skupnega, čeprav sta si zelo daleč, kot bi si mislili na prvi pogled. V mednarodnih zadevah se razumeta in podpirata. Temu razumevanju in naklonjenosti pa sem želel dati nov zagon. Potrebujemo ga mi in potrebujejo ga oni,« je o odnosih med Slovenijo in Južno Korejo dejal Pahor v izjavi za medije.



Prizadevanje za otoplitev odnosov s Severno Korejo



Nadaljeval je, da si Južna Koreja in zlasti predsednik Mun Dže In želi več podpore v prizadevanjih za otoplitev odnosov s Severno Korejo. »Pozna moja prizadevanja za mirno reševanje sporov, pozna moja prizadevanja za to, da smo tako rešili nekaj občutljivih problemov, in pozna moja prizadevanja za spravo,« je pojasnil Munovo povabilo v Južno Korejo.



Pahor se je danes v Seulu med drugim sestal s predsednikom parlamenta Čung Sje Kjunom in predsednikom etične komisije Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) in bivšim generalnim sekretarjem Združenih narodov Ban Ki Munom, v torek pa se bo v predsedniški palači sestal z gostiteljem Munom. Po današnjih pogovorih je ocenil, da se v Južni Koreji predvsem zastavlja vprašanje, kako nadaljevati odnose s Severno Korejo po tej otoplitvi v času zimskih olimpijskih iger.



Koper najbližja pot med Korejskim polotokom in Južno Evropo



Pahor ceni južnokorejskega kolega, ker se je v tej situaciji odločil za tvegano, a razumno odločitev, da stavi v odnosih s Severno Korejo na dialog. Na srečanju v torek pa bi rad od Muna izvedel več podrobnosti glede dilem, s katerimi se spopada. Pri tem je opozoril, da kljub zanosom in šarmu iz Pjongjanga »ne smemo biti naivni«.



»Mislim, da si večina miroljubnega sveta, kamor sodi tudi naša Slovenija, želi, da bi predsedniku Munu uspelo,« je še dejal Pahor in izrazil ponos, da je Mun v Sloveniji prepoznal resnega sogovornika za razčiščevanje teh dilem.



Glede odnosov med Slovenijo in Južno Korejo je Pahor ocenil, da Seul išče gospodarskega partnerja v južnem delu Evrope in da se obe strani zavedata, da je Koper najbližja pot med Korejskim polotokom in Južno Evropo. »Kažejo velik ekonomski interes,« je še zagotovil slovenski predsednik.



Veliko skupnih stališč



Sicer pa se je Pahor danes sestal z Banom, ki se mu je zahvalil za prizadevanja in delo v vseh letih njegovega mandata generalnega sekretarja ZN. Sogovornika sta se strinjala, da imata Slovenija in Južna Koreja veliko skupnih stališč in sta trdni zaveznici na multilateralnem področju, so sporočili z urada predsednika.



Ban je na drugi strani ocenil, da je zdaj pomemben trenutek za Korejski polotok, in ga je treba izkoristiti. Pri tem sta se strinjala, da sta za mir in varnost v svetu najbolj pomembna dialog in mirno reševanje vseh sporov.



V okviru obiska južnokorejskega parlamenta se je Pahor srečal z njegovim predsednikom Čungom. Spregovorila sta predvsem o možnostih poglobitve bilateralnega sodelovanja med državama in se strinjala, da bo prvi uradni obisk slovenskega predsednika v Južni Koreji še utrdil vezi med obema državama.



Slovenija zanimiva partnerka za korejske investicije



Politično sodelovanje dveh prijateljskih in sorodno mislečih držav se krepi tako v bilateralnem kot multilateralnem pogledu, obisk na predsedniški ravni pa bo zagotovo dodatna spodbuda za nadgradnjo gospodarskega sodelovanja, trgovine in investicij, kjer še obstaja neizkoriščen potencial. Pahor je poudaril, da je zaradi spodbudne gospodarske slike in ugodnega investicijskega okolja Slovenija lahko zelo zanimiva partnerka za nove korejske neposredne investicije in povabil korejske investitorje na obisk.



Pahor se kot prvi slovenski predsednik mudi na uradni poti v Južni Koreji. Konec tedna si je ogledal zimske olimpijske igre v Pjongčangu, danes in v torek pa ima obveznosti v prestolnici Seul. S svojim gostiteljem Munom se bo sestal v torek v modri palači, obisk pa bo sklenil z obiskom demilitarizirane cone na meji med Južno in Severno Korejo, so še sporočili z urada.