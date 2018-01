Pismo izraelskih intelektualcev slovenskemu ministru za zunanje zadeve

V Jeruzalemu, 8. januarja 2018Za njegovo ekscelenco Karla Erjavca, ministra za zunanje zadeve Republike SlovenijePriznanje palestinske državeSpoštovani,zaskrbljeni državljani Izraela smo prepričani, da je paradigma dveh držav, ki predvideva obstoj Izraela in Palestine kot dveh suverenih in neodvisnih držav, najboljša rešitev, s katero lahko zagotovimo mir, varnost in blaginjo Izraelcev in Palestincev. Takšna rešitev predvideva, da Jeruzalem postane glavno mesto obeh držav.Kot veste, je 6. decembra ameriški predsednik Donald Trump enostransko priznal Jeruzalem kot glavno mesto samo države Izrael in napovedal, da namerava preseliti ameriško veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem, ne da bi pri tem kakor koli upošteval mirovni proces. Zaradi Trumpove odločitve so se izjemno zmanjšale možnosti za mirno rešitev spora.Prepričani smo, da mora zaradi takšnih skrb vzbujajočih dogodkov mednarodna skupnost – predvsem Evropska unija in vse njene države članice – narediti vse, kar je v njeni moči, da bi bilo še vedno mogoče uresničiti rešitev dveh držav in zagotoviti učinkovita mirovna pogajanja, ki bi omogočila takšno rešitev.Na podlagi preteklih izkušenj vemo, da je bil nesomeren in neenak položaj obeh strani vedno ključna ovira, ki je onemogočala napredek pri nekdanjih pogajanjih. Prihodnja mirovna pogajanja so lahko učinkovitejša od prejšnjih neuspešnih poskusov, samo če bo mednarodna skupnost pomagala zmanjšati takšne razlike. Pomemben korak za dosego tega cilja bi bilo priznanje države Palestine, saj bi se tako zmanjšala neenakost med stranema v pogajalski sobi.Opogumljajo nas poročila v slovenskih medijih, ki poročajo, da namerava vaša vlada sprejeti takšen ukrep. To se nam zdi pomembna odločitev, ki bi lahko spodbudila druge države članice EU, da bi ji sledile. Če bi priznali državo Palestino, tako kot so vaša vlada in druge evropske vlade že priznale državo Izrael, bi pomagali obuditi čedalje manjše upanje v to, da je še vedno mogoče skleniti učinkovit in trajen mirovni sporazum.Pozivamo vas, da sprejmete takšen ukrep, ki bi resnično koristil vsem Izraelcem in Palestincem.S spoštovanjem,, nekdanji izraelski veleposlanik v Južni Afriki, zgodovinar in nekdanji izraelski veleposlanik v Franciji, nekdanji generalni direktor na izraelskem zunanjem ministrstvu in nekdanji veleposlanik v Južni Afriki, nekdanji predsednik izraelskega kneseta in začasni izraelski predsednik, nekdanji predsednik Judovske agencije in Svetovne sionistične organizacije, članica akademije in nekdanja članica kneseta, nekdanji izraelski državni pravobranilec, računalniški strokovnjak na Weizmannovem inštitutu, podpredsednik izraelske akademije znanosti, dobitnik nagrade Izraela, častno upokojeni profesor politologije, nekdanji vodja komisije za državno upravo v izraelski vladi

Izraelski varnostni zid v Vzhodnem Jeruzalemu. Foto: REUTERS/Ammar Awad