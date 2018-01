Plenković: Hrvaški ribiči kazni ne bodo plačali

Ma. F., STA

Zagreb, Ljubljana – Hrvaški premier Andrej Plenković je danes v Zagrebu dejal, da hrvaški ribiči ne bodo plačali kazni, ki jih bodo dobili iz Slovenije zaradi kršitve meje. Pojasnil je, da bodo našli pravne mehanizme za pomoč hrvaškim ribičem, da bi izpodbijali slovenske plačilne naloge. Napovedal je tudi, da bodo z enakimi ukrepi odgovorili proti slovenskim ribičem.

Plenković je izrazil obžalovanje, ker »Slovenija nadaljuje nesprejemljivo politiko implementacije procesa arbitraže, iz katerega je Hrvaška izstopila, in arbitražne sodbe, ki je Hrvaška ne priznava«.

»Upoštevaje mednarodno pravo je nemogoče enostransko izvajati arbitražno odločbo, kar lahko vprašate tudi slovenske mednarodne pravnike,« je dejal Plenković novinarjem po današnjem omizju o energetiki v Zagrebu. Poudaril je, da je pošiljanje slovenskih plačilnih nalogov hrvaškim ribičem »globoko zgrešeno«.

»To so enostranske poteze. Mi smo bili, kot resna država, ves čas pripravljeni na odgovor in bomo odgovorili. Torej, hrvaška policija bo z enakimi ukrepi odgovorila slovenskim ribičem, če bodo kršili hrvaško ozemlje, da jasno pokažemo, da je naše sporočilo trdno,« je dejal predsednik hrvaške vlade.

Potrebna večja aktivnost evropske komisije

Predsednik Borut Pahor je v nagovoru tujim veleposlanikom, ki jih je danes gostil na Brdu pri Kranju, dejal, da želi Slovenija aktivno in prijateljsko sodelovati z vsemi državami po svetu. Znova je izpostavil tudi uveljavljanje arbitražne sodbe.

»Ta hip ni videti skorajšnje sporazumne uveljavitve sodbe arbitražnega sodišča,« je dejal Pahor, ki se mu v teh okoliščinah zdi pomemben vztrajen dialog med visokimi predstavniki Slovenije in Hrvaške na vseh ravneh, da se kljub zapletu ob uveljavitvi ohranjajo sicer dobri meddržavni in mednarodni odnosi. »V obdobju do polne implementacije bo treba skozi ta dialog razviti neko formulo sožitja, ki bo omogočala dobro medsosedsko sodelovanje,« je prepričan.

Hkrati se mu zdi potrebna večja aktivnost evropske komisije. »EU je izdala ta sporazum in je tudi politično odgovorna, da se sporazum spoštuje,« je dejal Pahor, ki si veliko obeta od morebitnega pogovora predsednika evropske komisije z obema premieroma.

Arbitražnega sporazuma se je v svojem nagovoru diplomatom dotaknil tudi premier Miro Cerar. Kot je povedal, se je Slovenija na izvajanje razsodbe zelo dobro pripravila in jo uveljavlja v delu, v katerem sodelovanje Hrvaške ni nujno potrebno. »To počnemo na način, ki ne povzroča incidentov in napetosti,« je poudaril in dodal, da bo Slovenija dosledno vztrajala pri uresničitvi sodbe.