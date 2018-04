Po nasvet v Bruselj

Zdravila za bolnišnice so se na skupnem javnem naročilu, ki so ga izpeljali največji eksperti za javno naročanje v državi v okviru dveh ministrstev, podražila in ne pocenila, smo poročali včeraj. Kako komentirajo rezultat na računskem sodišču?



Tomaž Vesel z računskega sodišča razočaran

Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča, je bil slabe volje, ko je v časopisu Delo prebral, da skupno javno naročilo za zdravila bolnišnic ni uspelo; prvi podatki kažejo, da so bolnišnice denar izgubile namesto prihranile. In vzroki za neuspešnost?



»Trg zdravil deluje na način, da bi se lahko ponudniki med seboj dogovorili o njegovi razdelitvi. Treba bo pogledati, kaj je s konkurenčnimi klavzulami. Nikakor tudi ni dobro, da je javno naročilo trajalo tako dolgo. Bolnišnice so morale vmes čakati na zdravila,« je povedal. Vendar po njegovih besedah neuspešnost skupnega naročila za zdravila, zaradi katerega je država spremenila zakon in s katerim so se številne komisije ukvarjale vsega skupaj tri leta, ni vzrok, da bi kar opustili misel na skupno javno naročanje. »Zagovarjam skupno javno naročilo, a ne na način, da traja tako dolgo. Ne morem reči, da je to ravno primer dobre prakse. Pogledati moramo, kaj je narobe, in iti naprej,« je dejal. Tveganje za korupcijo se mu ne zdi večje, če je odločitev o večji količini denarja (v primeru zdravil 32 milijonov evrov) prepuščena eni osebi na ministrstvu v primerjavi z razpršenim odločanjem. »Eno osebo se lažje nadzira in obvladuje,« meni. Toda: »Če država misli, da nam sistem javnega naročanja ne deluje, je treba iti v Bruselj in vprašati, ali lahko Slovenija zaradi varnosti in zdravja ljudi zdravstvo izvzame iz skupnega javnega naročanja,« je predlagal predsednik računskega sodišča.



Še pet skupnih javnih naročil za zdravstvo



Ministrstvo za javno upravo je kot pooblaščeni naročnik v sodelovanju z ministrstvom za zdravje objavilo v mandatu Cerarjeve vlade šest skupnih javnih naročil za vse bolnišnice, in sicer za zdravila, rokavice, plenice, igle, katetre in žilne opornice (stenti). Postopki javnega naročanja so končani za zdravila, rokavice, plenice, katetre. Za stente je v fazi priprave ponovitev postopka skupnega javnega naročanja, smo izvedeli od službe za stike z javnostjo ministrstva za zdravje.



Kolikšni so pri zaključenih javnih razpisih za bolnišnice prihranki ali pa izgube (kot v primeru zdravil), na ministrstvu za zdravje še ne vedo, saj bo »vrednost znana glede na realizacijo pogodb, sklenjenih na podlagi skupnega javnega naročanja. Najprej za rokavice, glede na to, da se bodo pogodbe iztekle v sredini junija,« so odgovorili z ministrstva.