Po odstopu Tanje Cink v SMC prihaja Dejan Balažič

Ma. F., STA

Ljubljana – Le dober mesec pred parlamentarnimi volitvami je v poslanske klopi sedel nov poslanec. Po odstopu poslanke SMC Tanje Cink se je tej poslanski skupini pridružil nadomestni poslanec Dejan Balažič, ki mu je DZ danes potrdil mandat.

Poslanka Cinkova je namreč v začetku tedna predsednika DZ Milana Brgleza obvestila, da nepreklicno odstopa z mesta poslanke DZ. Imenovana je bila namreč na mesto direktorice Varstveno-delovnega centra Nova Gorica.

Po njenem odstopu so stekli postopki iskanja nadomestnega poslanca. V skladu z zakonom o volitvah v DZ v takšnem primeru poslanec za preostanek mandatne dobe postane tisti kandidat z liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.

Glede na rezultat bi moral sedež Cinkove pripasti Jorgu Juriju Hodaliču, a je ta Državno volilno komisijo obvestil, da ni pripravljen prevzeti mandata. Enako se je odločila naslednja kandidatka na listi Rebeka Lesjak.

Pravica prevzema mandata se je nato prenesla na 37-letnega Dejana Balažiča, ki je danes sedel v poslanske klopi.

Balažič je leta 2014 kandidiral v Ljubljani. Do nedavnega je bil zaposlen na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, pred tem pa je bil nekaj let zaposlen v zasebnih gospodarskih družbah, na področju trženja in vodenja poslovanja na zunanjih tržiščih, so zapisali v SMC.

Diplomirani ekonomist in oče petletnega sina je v prostem času zavzet športnik. Sodi namreč v prvi slovenski nogometni ligi ter aktivno sodeluje tudi pri pripravi in organizaciji reprezentančnih nogometnih tekem.