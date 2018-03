Počivavšek pohvalil koalicijo

Naš predlog pravičneje vrednoti vsa delovna mesta, tudi učiteljska in vzgojiteljska, zato ga želimo speljati do konca, pravi Počivavšek.

Ma. F., S. H.

Ljubljana – Predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek je na novinarski konferenci pohvalil koalicijo. »Včeraj so potekala pogajanja med vlado in sindikati, tudi s sindikatoma zdravstva in socialnega varstva. Kvorum na sindikalni strani je bil širši in predlogi so bili v celoti poenoteni. Pohvala gre koaliciji, ki je spoznala, da je treba zvišati plače tudi tistim do 26. razreda. Šolski sindikati so spregovorili o problematiki razredništva, ki jo odpira Sviz, drugi sindikati pa so njihov predlog podprli,« je dejal.

Kot je pojasnil, so se načeloma dogovorili, da je smiselno pogledati za celoten javni sektor, kakšne sisteme napredovanj imajo dejavnosti. »Nekateri jih, denimo, sploh nimajo. Radi bi odpravili razlike med posameznimi dejavnostmi,« je nadaljeval Počivavšek. »Zaostanek pri napredovanju pri učiteljskih delovnih mestih obstaja, ampak dvig plafona ni ustrezna rešitev za to. Naš predlog pravičneje vrednoti vsa delovna mesta – tudi učiteljska in vzgojiteljska –, zato bi ga radi speljali do konca. Z vlado smo se dogovorili tudi o rešitvah za odpravo obstoječih varčevalnih ukrepov. Prihodnji teden bi to področje lahko zaprli.«

Napovedal je, da bi njihov predlog lahko dosegel kvorum, »saj prinaša koristi za vse zaposlene v javnem sektorju«. »Upamo, da bo vlada v četrtek sprejela pravične rešitve,« je dejal Počivavšek in dodal, da se morajo pri stavkovnih zahtevah držati znotraj enotnega plačnega sistema. »Morebitne razlike, ki nastajajo v različnih dejavnostih, so lahko zelo kompleksne. Treba jih je analizirati za celoten javni sektor in nato iskati rešitev.«

Pri sindikatih je bilo toliko treznosti, da so prepoznali specifiko razredništva. Predloga Sviza nismo videli, smo pa predlagali analizo, zakaj nastajajo zaostanki pri plačah v vzgoji in izobraževanju, pa je dejala namestnica vodje konfederacije sindikatov javnega sektorja Ana Jakopič.