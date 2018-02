Pogajanja s sindikati prevzema Lilijana Kozlovič

Ma. F., STA

Ljubljana – Na mestu glavnega vladnega pogajalca s sindikati javnega sektorja bo ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja nadomestila generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič, doslej njegova namestnica v pogajalski skupini. Kot je dejal premier Miro Cerar, je njegova želja, da se pogajanja nadaljujejo nemudoma, torej že v petek oz. v prihodnjih dneh.

Koprivnikarja so razrešili na njegovo željo, saj je ocenil, da bi morda lahko prav zamenjava v vodstvu pogajalske skupine ta pogajalski proces sprostila in intenzivirala, je na novinarski konferenci po seji vlade dejal Cerar.

»To je tudi moja želja,« je zagotovil premier in dodal, da je zato danes že naročil Kozlovičevi, da nemudoma, če je mogoče že v petek oziroma takoj v naslednjih dneh, nadaljuje s pogajanji. Ker je bila Kozlovičeva doslej namestnica vodje pogajalske skupine, je bila v pogajanja že doslej tesno vpeta, kar pomeni, da gre za kontinuiteto, je dejal premier.

Poudaril je, da je interes države, da skušajo v čim krajšem možnem času doseči nek kompromisni dogovor, ki bo sprejemljiv tako za sindikate kot tudi za vlado v smislu, da bo ostal v razumnih javnofinančih okvirjih.

Boris Koprivnikar. Foto: Mavric Pivk/Delo

Potem ko so sindikati zavrnili zadnji vladni predlog o enoodstotnem dvigu plačne mase, je Cerar danes dejal, da je odklonilni odnos sindikatov do teh zadnjih izhodišč znak vladi, da mora nemudoma pripraviti drugačna izhodišča.

»Na tem že intenzivno delamo. Pričakujem, da bomo prihodnji teden na seji vlade sprejeli drugačna izhodišča. Da pa bodo ta bližje temu, kar želijo sindikati, a še vedno v okvirih, ki jih dopuščajo javnofinančne zmožnosti, bo nova vodja pogajalske skupine generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič že jutri ali takoj v ponedeljek imela srečanja s sindikalno stranjo, da preveri, kje sedanji predlog ni ustrezen in v čem bi ga bilo možno izboljšati,« je še povedal Cerar.

Sindikati čakajo nadaljevanje pogajanj in nova vladna izhodišča

Na sindikalni strani so v napovedih, kaj bo prinesla zamenjava na mestu vodje vladne pogajalske skupine, zadržani in opozarjajo, da bo največ odvisno od tega, kašen mandat bo novi glavni pogajalki Lilijani Kozlovič podelila vlada. Obžalujejo pa, da vlada novih izhodišč za pogajanja še ni sprejela danes. Pogajanja so sicer razdeljena v štiri pogajalske procese.

Vlada se posebej pogaja s 16 sindikati iz pogajalske skupine pod vodstvom Jakoba Počivavška, posebej s sindikatoma policistov, pa s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ter posebej s Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Kot je dejal Počivavšek, so se že prejšnji petek, ko so se sestali nazadnje, dogovorili, da nadaljujejo v ponedeljek, in upa, da bo pri tem ostalo. Vladno imenovanje Kozlovičeve za novo vodjo pogajalske skupine je bilo po njegovem pričakovano. Ali bi lahko ta menjava prinesla premik v pogajanjih, pa bo pokazal čas. V tem trenutku je težko komentirati vnaprej, je dejal Počivavšek in dodal, da pa upa, da bodo pogajanja v bodoče bolj konstruktivna.

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj pravi, da se je Kozlovičeva potem, ko je postala članica vladne pogajalske skupine, nekaj krogov pogajanj udeležila, ampak to je bistveno premalo, da bi se dalo kar koli reči o njej. »Če ima ona enaka izhodišča, kot jih je imel zdaj že bivši vladni pogajalec, potem kaj bistvenega tudi ne more spremeniti«, je ugotavljal Štrukelj.

Tudi policisti še nimajo informacije o nadaljevanju pogajanj. Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič pravi, da zamenjava vodje pogajalske skupine zanje ne spremeni ničesar. Njihove zahteve ostajajo iste, pravzaprav so dosedanja pogajanja v bistvu zaključili na izhodiščni točki.

Predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Jelka Mlakar je dejala, da računajo, da se bodo z vladno stranjo dobili čim prej. Kozlovičeva je bila prisotna že na prejšnjih pogajanjih z njimi in Mlakarjeva meni, da težav ne bo, pričakuje pa tudi, da bo delovala manj provokativno kot dosedanji vodja.