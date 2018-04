Politične igre z državno blagajno

Ljubljana - Slovenija verjetno še pol leta ne bo imela delujoče vlade, zato mora skrbeti za vzdržne javne finance. Dodatno vsaj 50-milijonsko breme, ki ga proračunu nalaga novela zakon o socialnovarstvenih prejemkih, je tveganje, ki nas od tega cilja oddaljuje.

Na ministrstvu za finance, ki ga vodi Mateja Vraničar Erman, pomenljivo ostajajo previdni pri oceni javnofinančnih posledic zakona. Navajajo samo ocene ministrice za delo Anje Kopač Mrak, da bo spremenjeni zakon do konca leta državo stal najmanj 50 milijonov evrov.

Letošnji državni proračun bo gotovo dodatno obremenjen, na finančnem ministrstvu pa še nimajo ocene, koliko bodo nove izdatke lahko pokrili s prerazporeditvami in proračunsko rezervo in ali bo za vse to potreben tudi rebalans proračuna. Vsekakor bodo pri državni porabi morali upoštevati zgornjo mejo izdatkov, ki letos ne sme preseči 9,575 milijarde evrov.