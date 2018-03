Političnih ovadb zaradi Teša 6 ne bo

Ljubljana – Ugotovitve parlamentarne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti pri projektu Teša 6 so zgoščene na sedmih straneh v poročilu, nekaj strani daljšem kot 460 strani. O imenih odgovornih predsednik komisije Matjaž Hanžek ni hotel govoriti, tak je namreč dogovor z drugimi člani komisije, ki lahko na poročilo do srede podajo ločena mnenja.

Na vprašanje Dela, kakšne so ambicije komisije, saj se omenjajo tudi ovadbe, je Hanžek odgovoril, da se omenja marsikaj. »S kaznivimi dejanji se že nekaj časa ukvarjata tožilstvo in policija. Zaslutili smo marsikaj, ves čas pa smo dokumente pošiljali tudi policiji in tožilstvu,« je odgovoril Hanžek in dodal, da bi komisija lahko ovadila nekaj ljudi zaradi krivega pričanja.

Vendar pa obstaja tehnična težava, komisija od danes namreč ne obstaja več. »Tako kot vsak državljan imamo tudi člani komisije pravico naznaniti kazniva dejanja,« je dodal Hanžek, sam pa se kot vlagatelj ovadb ne vidi. Za dokazovanje kaznivih dejanj so namreč standardi višji kot za ugotavljanje politične odgovornosti. »Pustimo to naprej,« je še dodal Hanžek.

Državni zbor bo poročilo komisije obravnaval na izredni seji, saj aprilske seje ne bo. Kdaj bo izredna seja, Hanžek še ni znal povedati, saj »smo se o tem začeli pogovarjati danes«.