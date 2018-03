Politika o guvernerju šele po volitvah

Ljubljana – Gospodarstveniki, ki so se udeležili današnjega poslovnega zajtrka Ameriške gospodarske zbornice, kot najboljši volilni program ocenjujejo tistega, ki ga je oblikovala NSi. Najmanj prepričljivi pa so s svojimi prioritetami v SDS in Desusu.



Čeprav je pred tedni že krožila informacija, da bo novi guverner Banke Slovenije imenovan še pred parlamentarnimi volitvami, kandidat SMC za to mesto naj bi bil viceguverner Marko Bošnjak, ki naj bi ga funkcija zanimala, se to ne bo zgodilo. Imenovanje novega guvernerja bo počakalo na novoizvoljene poslance. Za imenovanje mora kandidat dobiti najmanj 46 glasov poslancev. Za zdaj kaže, da bo Boštjan Jazbec v novo službo v Bruselj odšel maja, koga bo imenoval za svojega namestnika do imenovanja naslednika, pa še ni znano.



Predsednik Pahor molči



Ali bo predsednik države naslednika odhajajočega guvernerja Banke Slovenije najprej iskal v kadrovskem bazenu sedanjih viceguvernerjev? Odgovora iz kabineta Boruta Pahorja, kjer bodo morali kmalu začeti postopke imenovanja novega guvernerja, nismo dobili. Poudarjajo le, da obvestila Boštjana Jazbeca o odstopu s položaja še niso prejeli.



»Novi guverner bi se moral spoznati na banke in njihovo poslovanje, moral bi vedeti, kako deluje bančni sistem, mora pa biti tudi dober organizator, kar je v 400-članskem kolektivu Banke Slovenije zelo pomembno,« našteva France Arhar, nekdanji guverner, zdaj pa svetovalec predsednika republike, ki bo imel pomembno vlogo pri iskanju novega prvega človeka Banke Slovenije. Zanika, da so mu v politiki preprečili namero, da bi bil novi guverner imenovan že v sedanji sestavi državnega zbora. Arhar se je v preteklosti sicer podpisal pod dva predloga za kandidaturo viceguvernerjev in prav »njegova« kandidata (Marko Bošnjak in Jožef Bradeško) sta se nato tudi prebila skozi parlamentarni glasovalni stroj. Viceguvernerka je postala tudi njegova nekdanja namestnica v Združenju bank Slovenije Irena Vodopivec Jean, zato niso redki, ki menijo, da ima Arhar zdaj ključni vpliv na svet (vodstveni organ) centralne banke.



SD bi odpravila napake sanacije bank



Naše preverjanje med predstavniki političnih strank tudi kaže, da so te zelo naklonjene ideji, zapisani v predlogu volilnega programa SD. Stranka je zapisala, da je treba odpraviti napake, ki so se zgodile pri sanaciji bank leta 2013, in napovedala revizijo projekta sanacije. »Vsak kandidat za guvernerja bo moral odgovoriti na vprašanje, kako ocenjuje to sanacijsko zgodbo. To sem povedal tudi predsedniku države, pred katerim je zdaj iskanje kandidata za novega guvernerja. Iz urada predsednika države smo oškodovanim v sanaciji bank poslali tudi pismo, v katerem sem zapisal mnenje, da bi veljalo razmisliti o poravnavi. Drugače se bodo zadeve vlekle desetletja,« dodaja Arhar.

Za povečavo klikni na grafiko.

Jasna Iskra je zdaj svetovalka



S predčasno sklenitvijo guvernerskega mandata in odhodom v Bruselj v vodstvu Banke Slovenije ne bo več nikogar, ki je sodeloval pri sanaciji bančnega sistema decembra 2013. Od vseh pomembnejših igralcev v ustanovi ostaja na mestu svetovalke le še Jasna Iskra, nekdanja vodja pravne službe. Viceguvernerji namreč predloga guvernerja za njeno vnovično imenovanje na funkcijo vodje te službe niso hoteli podpreti.



Glede na to, da bo datum prenehanja guvernerske funkcije Boštjana Jazbeca znan v nekaj tednih, je vprašanje, ali bo do tedaj v Banki Slovenije odločal z vsemi pooblastili. V njegovem kabinetu odgovarjajo, da zakonodaja ne predvideva, da bi guverner lahko povsem opustil svojo pristojnost odločanja, ki jo ima kot član sveta Banke Slovenije. Veljavna ureditev namreč določa, da se je iz glasovanja mogoče izločiti le zaradi konflikta interesa.