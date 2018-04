Politika še brez odgovora, kako zaščititi NLB

Ljubljana – Kako se bo politika, če se bo, lotila zaščite slovenskega premoženja, je vprašanje, na katerega še ni odgovora. Ustavna komisija se še ni odločila za dopolnjevanje ustavnega zakona, Karl Erjavec in Andraž Zidar sta povedala, da bo naša država zaradi izvršb proti NLB za mediatorja najbrž zaprosila evropsko komisijo.



Zunanji minister Karl Erjavec in visoki predstavnik RS za nasledstvo Andraž Zidar sta pojasnila, da se bo naša država - preden bo odločala o morebitni vložitvi tožbe pred sodiščem EU zoper Hrvaško zaradi problema prenesenih deviznih vlog - najverjetneje obrnila na evropsko komisijo s prošnjo, da opravi mediacijo med našo in sosednjo državo. Slovenija odgovor od evropske komisije pričakuje prihodnji teden. Od njega bo odvisno, kako bo postopla v prihodnje.



Zastoj



Čeprav je bilo danes pričakovati, da bo ustavna komisija naredila korak naprej pri zaščiti premoženja NLB, ki je v stoodstotni lasti države, se to ni zgodilo.