Š. J., STA

Ljubljana - Ponovljeno glasovanje na referendumu o zakonu o drugem tiru bo 13. maja, je sklenila Državna volilna komisija. Možnosti, da bi glasovanje izvedli skupaj s prihajajočimi državnozborskimi volitvami, tako ni več.



Razpis novega glasovanja je komisiji po razveljavitvi septembrskega izida zaradi nedopustne vladne kampanje naložilo vrhovno sodišče. Pobudnik referenduma Vili Kovačič je že napovedal ustavno pritožbo zoper današnji sklep komisije.



Člani Državne volilne komisije so sicer na današnji seji glasovali tudi o predlogu člana komisije Draga Zadergala, da bi ponovno glasovanje izvedli 27. maja, s čimer bi po njegovih besedah volivcem vsaj teoretično omogočili, da bi glasovanje na predčasnih volitvah in referendumu izvedli na isti dan. Možni datumi za predčasne volitve so sicer od 27. maja do 10. junija.



Saša Zagorc je medtem pojasnil, da še ni jasno, kdaj bodo predčasne volitve. »Slutimo, da bo prišlo do predčasnega razpusta parlamenta, a DZ še deluje in postopki še niso stekli. Teoretično so lahko volitve tudi po 10. juniju,« je dejal.



Kovačič bo zaprosil za policijsko zaščito



Komisija je izglasovala sklep, da bo ponovljeno glasovanje 13. maja, kar je razjezilo pobudnika referenduma Kovačiča, ki se je udeležil današnje seje. Napovedal je pritožbo na ustavno sodišče, o tem, ali bo v kampanji sploh sodeloval, pa se bo še odločil:



Kovačič je na seji dejal, da je v širši javnosti obtožen, da bo za dvojni referendum zapravil šest milijonov evrov davkoplačevalskega denarja, zaradi česar prejema grožnje o likvidaciji. »V takšnem ozračju je referendum zame nevaren,« je poudaril in dodal, da bo zaradi groženj zaprosil za policijsko zaščito.



Pobudnik referenduma je tudi prepričan, da neenakost referendumskih aktivnosti, ki jo je ugotovilo vrhovno sodišče, ni odpravljena. »Od vlade nisem dobil, kar sem zahteval, čeprav si je ona to privoščila, in sicer 97.000 evrov. Vlada se na to zahtevo brani z molkom oziroma se sploh ne odziva,« je povedal Kovačič.



Združitev datuma ponovnega glasovanja na referendumu in državnozborskih volitev je po njegovi oceni za »velikansko večino normalnih ljudi v Sloveniji normalen ukrep, za slovensko politiko pa izlet na nov planet.« Dodal je, da bi DZ z lahkoto sprejel spremembo zakona, ki bi omogočala združitev obeh datumov, ne pa manipulacij.



Opravila bodo stekla 3. aprila



Kot je določila DVK, bodo opravila stekla 3. aprila, podrobnosti pa bodo člani komisije dorekli na četrtkovi seji. Čez dobra dva tedna bo tako ponovno stekla referendumska kampanja, v kateri bodo lahko podporniki in nasprotniki zakona o drugem tiru volivce prepričevali o koristih oz. slabostih vladnega projekta.



Vsebina referendumskega vprašanja bo ostala enaka, in sicer se bodo volivci odločali, ali so za to, da se uveljavi zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom.