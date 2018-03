Poslanci odhajajo, prihaja sezona izrednih sej

Z zadnjim dnem marčne seje državnega zbora je slovenska politika korak bliže parlamentarnim volitvam. Ali bodo te 27. maja ali 3. junija, se predsednik republike Borut Pahor še ni odločil.



Potem ko se je včeraj redno delo poslancev končalo, se je pravo politično delo šele začelo. Predvideni scenarij napoveduje, da se bo slovenska politika v prihodnjih dneh in tednih prestavila v višjo prestavo. Državni zbor se bo do volitev sestal še najmanj trikrat, da bi poskusili z ustavnim zakonom zaščititi NLB pred posegi Hrvaške v največjo slovensko banko. V minulih dneh je bilo kar nekaj preigravanj o tem, da bi zaradi sprejetja ustavnega zakona o zaščiti NLB v SDS poskušali zavleči postopke v državnem zboru, tako da bi bile volitve drugo nedeljo junija. Vendar je vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko včeraj zatrdil, da ne bodo iskali svojega kandidata in se bodo potrudili, »da ne bomo ovira pri razpisu volitev«.



Kako bo predsednik državnega zbora Milan Brglez vodil delo parlamenta do volitev, bo nekoliko bolj jasno po današnjem srečanju koalicijskih strank SMC, Desus in SD. Vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer je dejala, da se bodo o »voznem redu« do dokončnega konca mandata pogovorili tudi z drugimi poslanskimi skupinami.