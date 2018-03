Poslanci odprli trg športnih stav

Ljubljana – Državni zbor je s 35 glasovi za in 26 glasovi proti sprejel novelo zakona o igrah na srečo. Ta odpira trg športnih stav tudi drugim ponudnikom poleg Športne loterije. V Športni loteriji svarijo, da niti en argument predlagatelja v podporo noveli zakona ne drži.



Poslanci so na današnji seji podprli novelo zakona o igrah na srečo, ki jo je pripravil poslanec SMC Branko Zorman. Znano je, da je vlada predlogu poslanca SMC nasprotovala, tudi zato, ker država po oceni finančnega ministrstva potrebuje celovite rešitve, in zaradi uskladitve z evropsko zakonodajo.



Da zakona ne bodo podprli, so že vnaprej napovedali v koalicijskih strankah Desus in SD, proti so bili tudi v Levici, v največji koalicijski stranki SMC pa so se odločili za glasovanje po lastni presoji poslank in poslancev. V SDS in poslanski skupini nepovezanih poslancev pa so napovedovali, da bodo glasovali za. Ob predstavitvi novele je predlagatelj Zorman povedal, da je zakon namenjen »predvsem slovenskemu športu, slovenskim invalidom, slovenskim humanitarcem, ne nazadnje bo od tega imel kar nekaj slovenski proračun«. Po njegovih besedah bo novela zaščitila slovenske igralce, ki zdaj stavijo pri tujih stavnicah in tako nimajo zaščite, ki jo z nadzorom zagotavljajo slovenski organi.



Monopolist razočaran



»Razočaran sem predvsem, ker niti en od argumentov, s katerimi je poslanec prepričeval svoje kolege v podporo zakonu, ne drži. Ne vem, od kod mu vsi ti argumenti ali pa si jih je morda kar izmislil,« nam je povedal predsednik uprave Športne loterije (ŠL) Edvard Kolar.



S tem zakonom bo ŠL neposredno prepovedano prirejanje iger, ki so lani prispevale 14 milijonov od skupaj 88,8 milijona evrov prihodkov. ŠL bo po njegovih besedah preživela, težko pa zagotovi, da bo ob trši konkurenci in manj reguliranem trgu še kdaj lahko plačala 15 milijonov evrov davkov in koncesij skupaj na letni ravni.



»Športne stave so z vidika družbenega zdravja najbolj tvegan produkt od vseh in država to področje zdaj sprošča,« je opozoril Kolar. Podobno sproščeno imajo to področje na Hrvaškem, v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini, kjer imajo velike težave z odvisnostjo od športnih stav in kriminalnimi dejavnostmi, ki spremljajo stave.



Fundacija za šport opozarja na davek



Svet Fundacije za šport, ki je prejemnik denarja iz koncesij, je novelo zakona podprl pod pogojem, da bo nova ureditev športu prinesla več denarja. »Mi sami resničnih podatkov o tem, koliko denarja bi dobili po eni in koliko po drugi ureditvi, ne poznamo. Te pozna ministrstvo za finance,« nam je povedal Aleš Remih, predsednik sveta Fundacije za šport. Spomnil je, da bi jim vlada lahko zelo pomagala že, če bi odpravila krizni desetodstotni davek na srečke. »Če tega davka ne bi bilo, bi v zadnjih štirih letih športu lahko razdelili 9,7 milijona evrov več,« je dejal Remih. Fundacija za šport je za letos razpisala sedem milijonov evrov, lani pa je razdelila osem milijonov.