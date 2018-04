Dijana Đuđić ovadila Mira Cerarja zaradi razžalitve

Ljubljana - Državljanka BiH Dijana Đuđić je kazensko ovadila predsednika vlade slovenske vlade v odstopu Mira Cerarja za izrečene besede v medijih o njej, ker da jo je v intervjuju 30. marca letos za spleteni portal Siol.net opisoval kot kriminalko, čeprav zase pravi, da je ugledna pravnica iz Prijedora.

Đuđićeva je bila osrednja novica v Sloveniji sredi januarja, ko se je pokazalo, da je Janez Janša pri njej najel 450.000 evrov posojila za potrebe SDS v predvolilnem obdobju. Ko se je pokazalo, da bi lahko šlo za nezakonit posel, je stranka vrnila denar, a je računsko sodišče kljub temu ugotovilo prekrške in vso zadevo odstopilo sodišču, kjer odločajo o višini kazni.

Po naših informacijah je Dijana Đuđić vsebino kazenske ovadbe zoper slovenskega premiera v odstopu Mira Cerarja poslala v ponedeljek na stranko SDS, s katero naj ne bi več imeli nakakšnih povezav, odkar ji je stranka vrnila izposojeno vsoto denarja. Zatem je novico objavil spletni portal Nova24TV, ki je nastal na pobudo vidnejših članov SDS, danes pa je v večinski lasti madžarskega kapitala.

Dijana Đuđić je v ovadbi zapisala, da je slovenski premier po njenem prepričanju v intervjuju za spletni portal storil kaznivo dejanje naklepne in zlonamerne žaljive obdolžitve. V nadaljevanju citira Cerarjevo izjavo: »To si želim videti v naši družbi, ne pa da predsednik SDS podpiše nezakonito pogodbo za 450.000 evrov, in to celo z neko gospo, ki je v kriminalni združbi. Zgodi se nič. Gre na televizijo in pojasni, da je vse v redu. To zame ni sprejemljivo.«

Dijana Đuđić meni, da je Cerar s to izjavo izrekel »da sem jaz v kriminalni združbi kot podpisnica posojilne pogodbe, ki je bila na istem portalu tudi prikazana in je več kot jasno in nedvoumno širši javnosti, da gre zame, Dijano Đuđić. Sem ugledna pravnica iz Republike Srbske, ki ni bila nikdar obsojena za noben prekršek, kaj šele za kaznivo dejanje.« Đuđićeva kot dokazilo v ovadbi prilaga še dokazilo sodišča v Prijedoru iz kazenske evidence, da ni bila nikoli obsojena in da zoper njo ne teče noben postopek.

Na odziv kabineta predsednika vlade v odstopu še čakamo.