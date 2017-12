Slovenija bo v soboto začela uveljavljati arbitražno odločbo

Cerar dobil podporo predsednikov republike, državnega zbora in državnega sveta glede implementacije arbitražne odločbe.

Ljubljana - Predsednik vlade Miro Cerar je po delovnem pogovoru s predsedniki države, državnega zbora in državnega sveta dejal, da vsi štirje predstavniki osrednjih državnih institucij soglašajo z dosedanjimi pripravami vlade na uveljavitev arbitražnega sporazuma. »Ocenili smo skupaj, da smo na pravi poti in da gredo vse aktivnosti vlade v pravi smeri,« je po srečanju štirih predsednikov povedal premier in poudaril, da Slovenija, kljub temu da Hrvaška še vedno noče priznati razsodbe arbitražnega sodišča, nadaljuje s pripravami na njeno implementacijo.

Cerar je udeležencem današnjega sestanka, že drugega v mesecu dni, predstavil podrobnosti njegovega nedavnega obiska v Zagrebu, kjer se je srečal s hrvaškim premierom Andrejem Plenkovićem. »Povedal sem jim, da sem v pogovorih dosledno vztrajal, da se moramo dogovoriti o implementaciji arbitražbe odločbe in da Slovenija od te odločbe ne odstopa.« Na sestanku je sodeloval tudi zunanji minister Karl Erjavec.

Mednarodna obveznost

Premier je po sestanku ponovil, »da je implementacija mednarodna obveznost Slovenije, pa tudi naše sosede Hrvaške. Torej to ni nekaj, o čemer bi se lahko odločali bomo ali ne bomo, ampak nekaj, kar moramo izvršiti. Zato je bilo prav, da se je Slovenija na to maksimalno pripravila«.

»Pot Slovenije za uveljavite arbitražne odločbe je edina prava pot,« je poudaril premier. Foto: Leon Vidic/Delo

Vlada je po Cerarjevih zagotovilih šestmesečno obdobje od objave razsodbe arbitražnega sodišča izkoristila tako, da je sprejela vse potrebne akte in predlagala državnemu zboru, da je pripravil vso potrebno zakonodajo za implementacijo arbitražne odločbe, ki se začne po 29. decembru. Premier je danes potrdil, da bo Slovenija arbitražno odločbo začela uveljavljati dan kasneje, v soboto, 30. decembra. Takrat se bo »aktivirala zakonodaja, ki smo jo že sprejeli,« je pojasnil. »Evidentirana bo državna meja in seveda z njo usklajene vse evidence, zemljiška knjiga, kataster, itd. V veljavo bodo stopili tudi podzakonski predpisi, ki jih je sprejela vlada,« je povedal premier in dodal da bodo vsi državni organi »usklajeno pripravljeni na izvajanje arbitražne odločbe«.

»Pot Slovenije za uveljavitev arbitražne odločbe je prava pot. Mi bomo strogo spoštovali mednarodno pravo, se pravi samo arbitražno odločbo, evropsko pravo in naše notranje pravo, ki smo ga s to arbitražno odločbo uskladili,« je med odgovarjanjem na novinarska vprašanja poudaril Miro Cerar. »Pričakujem, da bo čim prej tudi na hrvaški strani prevladalo spoznanje, da morajo čim prej storiti podobno.« Pri tem je izpostavil predvsem vprašanje kopenskega dela meje, »kjer je treba mejo določiti v naravi, v določeni meri sporazumno«. Tu po Cerarjevih besedah brez sodelovanja obeh držav, v obliki vzpostavitve posebne mešane komisije, ne bo šlo.

Zadnji sestanek štirih predsednikov je potekal v začetku meseca. Foto: Leon Vidic/Delo

Trdinov vrh do nadaljnjega v posesti Slovenije

Premier je med novinarsko konferenco komentiral tudi usodo vojašnice na Trdinovem vrhu, ki bi jo morala Slovenija v skladu z arbitražno odločbo predati Hrvaški, saj se nahaja na hrvaškem ozemlju. Potrdil je, da bo objekt tudi po 29. decembru zaenkrat ostal v posesti Slovenije. »Mi smo v skladu z dogovorom s Hrvaško pripravljeni na korekten način izvršiti tako imenovano primopredajo tega objekta hrvaški strani, ko bo dogovorjen postopek primopredaje. Seveda pa to predpostavlja, da bomo s Hrvaško sklenili tako imenovani sporazum o [mešani] komisiji« in da bosta državi mejo na kopnem določali skupaj, v skladu z odločitvijo arbitražnega sodišča, je pojasnil predsednik vlade.



Erjavec pričakuje vložitev tožbe proti Hrvaški spomladi

Zunanji minister Karl Erjavec je na sestanku štirih predsednikov napovedal, da bo Slovenija v primeru nespoštovanja arbitražne odločbe o slovensko-hrvaški meji predvidoma spomladi proti Hrvaški vložila tožbo na Sodišču EU.

Na vprašanje, ali bi v tožbo šla Slovenija sama ali bi to morda prevzela Evropska komisija, pa je spomnil, da sta po pogodbi o delovanju EU dve možnosti. Na podlagi 258. člena toži Evropska komisija eno od držav članic, po 259. členu pogodbe pa država članica obvesti komisijo o vložitvi tožbe, ki jo komisija preuči. Če oceni, da je prišlo do kršitve prava EU, lahko sama prevzame in opravi mediacijo za spoštovanje prava EU.

Poudaril je še, da bo po 29. decembru, »ko prihajamo v fazo dejanske implementacije odločbe«, vsaka kršitev arbitražne odločbe pomenila tudi kršitev mednarodnega prava in prava EU. »To bodo pravna dejstva, ki bodo pomembna zlasti za uporabo pravnih sredstev,« je dodal.