Pri izletih ministrov se je spet pokazala Cerarjeva neizkušenost

Ljubljana – Ali bi močan premier dopustil, da bi šolska ministrica šla v Južno Korejo, minister za javno upravo v Dubaj, gospodarski v Avstralijo? Miru Cerarju se je zgodilo, da so mu vsi ministri, ki jim stavkajo, ušli v tujino. Kaj premier sporoča s tem? Je zamudil priložnost, da pokliče svoje ministre nazaj, naj se ukvarjajo z zadevami doma? Zagotovo je mogoče reči, da bi se tako imenovani novi obrazi v politiki v štirih letih na oblasti zagotovo lahko naučili več, kot so očitno se.



Eden od napisov, ki smo jih opazili na današnjem protestnem shodu učiteljev v Ljubljani se je glasil takole: »Turistična agencija Cerar (Dubaj, Avstralija, New York...)«



»Vsak izkušen politik bi moral vedeti, da se bo iz teh ministrskih potovanj med stavko, še posebno če ga čakajo v kratkem volitve, izcimilo to, kar se je. Tehnično gledano sicer niso storili nič narobe, saj pogajanja s sindikati ne potekajo, s političnega stališča in stališča neke minimalne empatije pa je bila to napaka. Če imaš malo občutka za ljudi, moraš predvideti, da jih bo to zrevoltiralo in da ti bo to na koncu zelo otežilo položaj oziroma pogajanja s sindikati,« ocenjuje politični analitik in nekdanji politik Bogdan Biščak.

Kaj je storir Cerar narobe? Bolje bi bilo, če bi izjavil, da jih bo poklical nazaj, ne pa da jih je vzel v bran. »Domnevam, da je predsednik vlade sicer vedel za poti svojih ministrov, a če ni znal vnaprej predvideti odziva, bi moral ob razburjenju javnosti reagirati drugače,« je prepričan.

Volilni izzid negotov do konca

Bo to SMC škodovalo na bližnjih volitvah? »Verjetno ne,« ocenjuje Andraž Zorko iz Valicona. Tokratne volitve bodo po njegovi oceni negotove do samega konca, kar velja tako za stranke pri vrhu, kot za tiste bolj spodaj. Rezultatu na volitvah najbolj škodujejo volivci sami, z neodgovornim oziroma morda celo nedržavljanskim ravnanjem: od tega, da se volitev ne udeležujejo, do tega, da izbirajo stranke na podlagi iracionalnih argumentov, od fizične privlačnosti, do simpatiziranja z retoričnimi presežki bolj elokventnih posameznikov.»Kot da volijo predsednika razreda v tretjem razredu osnovne šole, ko smo že ravno pri stavki šolnikov,« je ciničen Zorko.

Eden od problemov te družbe je med drugim tudi ta, še pravi, da se vse, kar počne – katerakoli že – vlada, vnaprej interpretira v negativnem kontekstu. Tudi in predvsem s strani ljudi, ki so to vlado izvolili. Ali v njej sodelujejo. Nekateri že dvajset let. Če bi minister zaradi stavke ostal v Sloveniji, bi se hitro našli takšni, ki bi to interpretirali kot predvolilno potezo – ostal je samo zato, da nabira poceni volilne točke. To je tako imenovana »lose-lose« situacija, v kateri je katerakoli izbira napačna. Potem pač izbereš tisto, od katere bo več koristi. Ali manj škode.

Kaj so povedali na twitterju







Neposredni strošek Koprivnikarjevega potovanja v Dubaj je povsem irelevanten. A ker je to potovanje zdaj bomba v rokah sindikatov, nas bo stalo desetine milijonov. Kot pogajalec moraš paziti na vsak korak. — Gregor Virant (@GregorVirant1) 13 February 2018





Koprivnikar, Dubaj, umetna inteligenca?Manjka nam zdrava kmečka pamet!Dokler bodo stranke, ki so bile v večini vlad modrovale kaj bodo res storile, dokler se bo resnica prilagajala dnevnim potrebam politike, dokler bo dober vsak, ki je tako nov kot golf 2, nam nič ne bo pomagalo — uroš minodraš (@urosminodras) 13 February 2018