»Priznanje ne bo dobro za nikogar«

Ljubljana - Izraelski veleposlanik v Sloveniji Ejal Sela je po dveh dneh srečanj s predstavniki države prepričan, da so načrti vlade o priznavanju palestinske državnosti posledica slovenskih zgodovinskih izkušenj z doseganjem lastne samostojnosti, ki pa jih ni mogoče preslikati v kontekst izraelsko-palestinskega spora.

»Razumem, od kod slovenske ideje o priznavanju Palestine izvirajo,« je v intervjuju za Delo pojasnil izraelski veleposlanik. V svojih pogovorih s predstavniki slovenske države je poskušal razložiti, zakaj primerjave slovenske izkušnje s palestinsko niso ustrezne.

»Bližnjevzhodno okolje je drugačno od srednjeevropskega, še posebno od začetka tako imenovane arabske pomladi,« je prepričan Sela. Izrael vztraja, da bi morala palestinska država nastati kot rezultat pogajanj in »mirne rešitve spora z Izraelom« in da priznanje palestinske države brez mirovnega dogovora z Izraelom ne bo vodilo k stabilnemu, mirnemu in demokratičnemu razpletu. Judovska država si po diplomatovih besedah želi, da bi Slovenija pri svoji morebitni odločitvi o priznanju palestinske državnosti upoštevala tudi njen vidik.

»Iz vseh pogovorov, ki sem jih opravil, je bilo razvidno, da Slovenija o priznanju razmišlja v kontekstu doseganja svoje lastne samostojnosti,« to pa ni pravi kontekst, je poudaril Sela. »Če pride do priznanja palestinske državnosti brez miru, rezultat tega ne bo dober ne za nas, ne za regijo in ne za Evropo,« je prepričan veleposlanik. »Videli smo, kaj se zgodi, ko se pojavi nestabilnost na drugih delih Bližnjega vzhoda. Mislim, da bi tudi ta vidik morali vzeti v premislek.«

Ameriško priznanje Jeruzalema se izkorišča kot opravičilo za priznanje palestinske državnosti, je prepričan izraelski veleposlanik. Foto: Tomi Lombar/Delo

Brez sprememb, za zdaj

Poteza slovenske vlade, da sproži postopke za priznanje Palestine, je diplomata presenetila. »Po mojem mnenju se od dela 2015 [ko je bilo vprašanje v Sloveniji nazadnje aktualno] nič kaj dosti ni spremenilo.« Kontroverzno ameriško priznanje Jeruzalema za prestolnico Izraela je po njegovih besedah »zgolj potrdilo tisto, kar je bilo očitno že dolgo časa«. Odločitev ZDA se sedaj izkorišča kot »opravičilo« za priznanje palestinske državnosti, medtem ko Izrael nanjo gleda kot na vračanje konteksta v razpravo o bližnjevzhodnem mirovnem procesu in pripravljenosti Palestincev na vračanje za pogajalsko mizo.

Na vprašanje, ali se slovensko-izraelski odnosi prevešajo v novo, težje obdobje, je Ejal Sela odgovoril, da se za zdaj ne spreminja nič. »Ker še ni padla nobena odločitev, gredo stvari naprej po starem.« Izraelsko gospodarsko sodelovanje s Slovenijo se bo nadaljevalo, ravno tako sodelovanje na področju znanosti. Tudi izraelski turisti bodo še vedno prihajali. »Toda v političnem vidiku bo slovenska odločitev v Izraelu interpretirana kot protiizraelska, ki bo verjetno s seboj prinesla tudi poslabšanje naših bilateralnih odnosov.« Če bo Slovenija priznala Palestino in se s tem jasno postavila na eno stran, po veleposlanikovih besedah ne bo mogla imeti nikakršne vloge v bližnjevzhodnem mirovnem procesu.