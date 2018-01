Revoltirana anketa: Vlada naj v celoti začne izvajati arbitražno razsodbo

Ma. F.

V zadnji revoltirani anketi smo vas spraševali, kako naj ravna slovenska vlada po 29. decembru, ko se izteče rok za implementacijo arbitražne sodbe.

Več kot polovica anketirancev (55 odstotkov) je mnenja, da naj vlada razsodbo začne izvajati v celoti. Osem odstotkov meni, da bi morala vlada razsodbo izvajati le na morski meji, dva odstotka anketirancev pa, da bi se morala osredotočiti na kopensko mejo.

Da bi morala slovenska vlada vložiti tožbo proti Hrvaški, meni 22 odstotkov udeležencev ankete, 13 odstotkov pa bi vladi svetovalo pasivnost, torej neizvajanje arbitražne razsodbe.

Ali se strinjate z novo ureditvijo o delovem času trgovin?

V novi revoltirani anketi vas zopet sprašujemo o delovnem času trgovin. Novembra lani smo vas namreč že spraševali, ali bi morale trgovine ob nedeljah ostati zaprte. Ker so januarja začela veljati nova pravila o delovnem času trgovin, kar pomeni, da bo letos ob nedeljah in praznikih odprtih manj trgovin, kot jih je bilo doslej, nas zanima ali se strinjate z novo ureditvijo ali menite, da bi morale biti trgovine odprte kot doslej? Se morebiti strinjate z izjavo, da bi vse trgovine, razen z zakonom določenih izjem, morale biti ob nedeljah in praznikih zaprte.

Po arhivu revoltiranih anket lahko brskate TUKAJ.