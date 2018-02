Erjavec: Dolžni smo voditi uravnoteženo zunanjo politiko

Ljubljana - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes na povabilo slovenskega kolega Karla Erjavca dopotoval na delovni obisk v Slovenijo, kjer ga je poleg ministra za zunanje zadeve sprejel tudi predsednik republike Borut Pahor.

Kljub temu da odnosi med Zahodom in Rusijo ostajajo napeti, državi krepita stike na celi vrsti različnih področij. To sta med opoldansko novinarsko konferenco potrdila tudi oba zunanja ministra. Sergej Lavrov se je slovenskemu gostitelju zahvalil za »tradicionalno slovensko gostoljubje«, ki ga je pričakalo ob njegovem tokratnem obisku Ljubljane, Karl Erjavec pa je izrazil zadovoljstvo nad prijateljskimi odnosi med državama.

Rast gospodarske menjave

Med najpomembnejšimi temami njunega srečanja so bili gospodarske vezi. Erjavec je posebno izpostavil naraščanje blagovne menjave, ki se je v lanskem letu povečala za 15 odstotkov in napovedal, da bo ta znova prerasla milijardo evrov in s tem dosegla svojo nekdanjo raven. Po prepričanju slovenskega zunanjega ministra bi lahko to številko državi v prihodnosti tudi podvojili. Rusija je danes najpomembnejša gospodarska partnerica Slovenijo izven območja Evropske unije, Slovenija pa je peta največja država po številu investicij na ruskem ozemlju.

Po besedah ruskega zunanjega ministra je sodelovanje med rusko in slovensko vlado uspešno tako na bilateralni ravni, kot v okviru medvladne komisije za gospodarsko sodelovanje. Potrdil je, da se razvija »cela vrsta zelo perspektivnih projektov, sodelovanja naših poslovnežev tako v Rusiji kot v Sloveniji.«

Erjavec in Lavrov sta se v pogovorih dotaknila tudi pomembnih mednarodnih vprašanj, med drugim položaja na Zahodnem Balkanu. Ugotovila sta, da poleg odnosov, ki bremenijo razmere v regiji, se ta sooča tudi z nekaterimi drugimi težavami, kot so radikalizacija, iregularne migracije in izseljevanje mladih ljudi. Strinjala sta se, da bi bilo treba povečati število gospodarskih investicij na Zahodnem Balkanu, zlasti na področju gradnje infrastrukture. Dotaknila sta se tudi ostalih pomembnih mednarodnih tem: Sirije, Irana in Bližnjevzhodnega mirovnega procesa. Erjavec je Lavrovu tudi pojasnil, da se Slovenija pripravlja na priznanje Palestine.



Ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Foto: AFP/Jure Makovec

Sledenje nacionalnim interesom

Oba minista sta med novinarsko konferenco zavrnila tezo, da Slovenija v zadnjih letih vodi bolj prorusko zunanjo politiko. »Zdi se mi, da Slovenija v svoji zunanji politiki sodeluje s tistimi državami, pri katerih vidi največ možnosti za razvoj svojih interesov,« je poudaril Lavrov. »Kot vsak normalen narod, bi Slovenci radi ohranili čim več svoje identitete, in tudi v tem ne vidim nikakršnega nasprotovanja nobeni drugi državi.«

»Slovenija je dolžna voditi uravnoteženo zunanjo politiko, ki ni ne proameriška ne proruska, ampak sledi slovenskim nacionalnim interesom,« je v odgovoru na novinarsko vprašanje pojasnil zunanji minister Erjavec. »Pri tem je povsem jasno, da moramo spoštovati obveznosti, ki jih imamo kot članica nekaterih mednarodnih organizacij, kot so OZN, EU in Nato. Mislim, da tu ni nič spornega in da je treba s takšnim načinom nadaljevat, ker prinaša koristi za vse.«