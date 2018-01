Šabeder prevzel UKC, zakaj so spodili Kopača, ni znano

Novi generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder, 47-letni ekonomist, do zdaj direktor Semenarne, je danes opoldne opravil primopredajo poslov z bivšim generalnim direktorjem Andražem Kopačem. Medijem je povedal, da je »UKC odlična strokovna in znanstvena institucija z ogromno znanja in dobrimi zaposlenimi, ki vsak dan skrbijo za naše paciente«. »Med mojimi ključnimi prioritetami je skrb za paciente, zagotavljanje podlage za nadaljnje nemoteno dobro delovanje zavoda, dobri medsebojni odnosi, sodelovanje, enakopravna obravnava vseh zaposlenih, priprava srednjeročnega načrta, identifikacija ključnih žarišč, priprava ukrepov in sanacija, umestitev zavoda na evropski in svetovni zemljevid,« je naštel. Odgovore na morebitna novinarska vprašanja je že vnaprej zavrnil, češ da je v UKC šele prvi dan in da se mora najprej seznaniti s »ključnimi dokumenti, akti, prioritetami in spoznati svoje sodelavce«, nato pa bo – v najkrajšem mogočem času – sklicana tiskovna konferenca. »Vsem prebivalcem Slovenije bi zaželel veliko zdravja,« je dejal.



Nenavadno je, da še vedno ni znano, zakaj je svet UKC 13. decembra krivdno razrešil dosedanjega generalnega direktorja Andraža Kopača. Predsednik sveta odvetnik Jože Golobič je 20. decembra časniku Delo odgovoril, da »o konkretnih vzrokih za razrešitev in obrazložitvah ne moremo javno razpravljati, dokler k sklepu ne poda soglasja Vlada RS in je nato sklep direktorju tudi vročen«. Vlada je razrešitev potrdila naslednji dan, a sklepa o razrešitvi iz UKC nam tudi danes, torej tri tedne po razrešitvi, ni uspelo dobiti. Kopač razmišlja o tožbi proti UKC, je dejal danes. UKC je po njegovi oceni v »dobri kondiciji«, ob primopredaji ne ugotavljajo večjih nerešenih perečih zadev, vsi strokovni nadzori so pokazali, da je UKC dobro skrbel za paciente, v njegovem času pa so naredili tudi nekaj pomembnih korakov k izboljšanju delovanja in poslovanja UKC, je dejal. Ni bil razrešen zaradi poslovnega rezultata.



UKC je leto 2017 končal s 24 milijoni primanjkljaja, kar je po besedah Kopača dober rezultat, saj je bila ocena, da bo 25 milijonov evrov minusa, nato pa je imel UKC zaradi lanskega znižanja cen storitev in višjih stroškov dela z odpravo plačnih nesorazmerij 26. razreda za 18 milijonov evrov manj prihodkov oziroma več stroškov. To pomeni, da so leta 2017 kar 19 milijonov evrov prihranili.



Nova strokovna direktorica prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar – delo je prevzela že med prazniki od svoje predhodnice prof. dr. Marije Pfeifer – je povedala, da je ključna naloga vodstva ohraniti doseženo strokovno raven in omogočiti nadaljnji razvoj bolnišnice v stabilnih, umirjenih in ustvarjalnih pogojih dela. »Delo v zdravstvu je zelo zahtevno. Delamo 24 ur sedem dni v tednu. V naših rokah so zdravje in življenja bolnikov, zato potrebujemo mir in koncentracijo, da se bolnikom popolnoma posvetimo,« je dejala in napovedala povezovalno delovanje, usmerjeno v skrb za bolnike, pravično in enakopravno obravnavo ter spoštljiv odnos do vseh zaposlenih. Kot največjo težavo UKC je v pogovoru za Delo navedla kritične kadrovske razmere na oddelku za otroško intenzivo. Kakšni so izzivi v UKC in kako namerava voditi stroko, bomo objavili v intervjuju s prof. Buturović v tokratni Sobotni prilogi Dela.