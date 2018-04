Šarčeva ekipa za vodenje države v prihodnje

Medvode – Marjan Šarec je na četrtem zboru Liste Marjana Šarca brez razprave dobil nov štiriletni mandat za vodenje stranke in programa, s katerim se podajajo na parlamentarne volitve. Predstavili so tudi »ministrsko ekipo«, v kateri najbolj izstopa Vojmir Urlep.



Zbor ali kongres stranke je slovenski javnosti prvič predstavil ekipo, ki stoji za Marjanom Šarcem in bi z dobrim rezultatom na junijskih volitvah prevzela velik delež odgovornosti za vodenje vlade. V stranki, ki šteje 314 članov, so posebej izpostavili devet posameznikov, ki bi lahko zasedli tudi ministrske položaje.



Najbolj zanimivo ime je zagotovo nekdanji predsednik uprave Leka Vojmir Urlep. Predstavljen je bil kot svetovalec za gospodarstvo, med govorci pa je pustil največji pečat. Njegova in strankina filozofija je, da je treba najprej ustvariti, da bi lahko družba delila za socialo in vse drugo, poleg tega je Urlep orisal gospodarsko politiko, ki bi omogočala tuje investicije, razbremenila podjetja davčnih bremen, da bi Slovenija postala bolj zanimiva za mlajše in visokousposobljene delavce. Za odpravljanje težav v zdravstvu je predviden zdravnik Miha Skvarč, štiridesetletni zdravnik specialist klinične mikrobiologije, vodja laboratorija in docent na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Svetovalec za znanost je dr. Boris Turk z Inštituta Jožef Stefan, svetovalka za nove tehnologije pa Katja Damij. Odgovornost za šolstvo je prevzela dr. Justina Erčulj, za socialo Nataša Trček, glavna inšpektorica za delo, zunanjo politiko pa bo oblikoval upokojeni diplomat Roman Kirn.



»Njihov čas je mimo«



Med kandidati za poslance sta nekdanji košarkar Dušan Hauptman in nekdanji poslanec DZ (2011–2014) Brane Golubovič, ki v LMŠ spada v ožji Šarčev krog svetovalcev. Marjan Šarec je po kongresu pojasnil, da lista kandidatov za poslance še ni dokončna, ker jo mora potrditi še izvršilni odbor. Novi stari predsednik stranke je v nagovoru javnosti izpostavil nekaj poudarkov, ki naj bi pritegnili pozornost. Prvi je, da ne obljubljajo druge Švice, ampak prvo Slovenijo.



Šarec je pri predstavitvi programa izhajal iz ocene, da v državi vlada »popoln nered« in da imajo za to težavo dovolj izkušenj in znanja. LMŠ se zavzema za finančno policijo za pregon finančnega kriminala. »Na prste bomo stopili vsem, ki kradejo,« je dejal Šarec. Politični konkurenci je sporočil, da so imeli 20 let časa, da izpeljejo svoje programe, a so državo spravili na kolena, čeprav tega niso imeli zapisanega v programu. »Njihov čas je minil. Zdaj je napočil naš čas,« je dejal Šarec.