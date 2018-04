SD na volitve s Samozavestno Slovenijo

Ljubljana – Samozavestna Slovenija je slogan stranke SD, ki bo na današnji konferenci potrdila svoj volilni program. Socialni demokrati ne skrivajo ambicij po vodenju nove vlade, čeprav v zadnjem desetletju socialdemokracija tako pri nas kot v Evropi doživlja poraz za porazom. Zakaj so nekoč vodilni zagovorniki delavskega razreda na celini izgubili zaupanje?



Boj proti družbeni neenakosti, izboljšanje položaja srednjega razreda in stabilno gospodarstvo so glavne programske točke Socialnih demokratov pred državnozborskimi volitvami, poudarja nekdanji minister za promet v Pahorjevi vladi Patrick Vlačič. Pod njegovim vodstvom je programska skupina stranke v sodelovanju s strokovnimi sveti in člani pripravila volilni program na 73 straneh, ki ga bodo danes sprejeli v Klubu Cankarjevega doma.