SDS poskrbela za svojevrstno promocijo Klemenčiča

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (SE) bo danes volila novega komisarja SE za človekove pravice. Med tremi kandidati za ta ugledni položaj je tudi slovenski pravosodni minister Goran Klemenčič.

Pododbor skupščine Sveta Evrope za človekove pravice, ki je opravil pogovore s tremi izbranimi kandidati, je pred glasovanjem članom parlamentarne skupščine posredoval preferenčni seznam. Velika večina članov pododbora je podprla kandidata iz Francije Pierre-Yvesa le Borgna, sledita kandidatka iz Bosne in Hercegovine Dunja Mijatović ter Klemenčič, je zapisano na njihovi spletni strani. Člani pododbora so decembra lani ocenili, da vsi kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj.

»Slaba reklama«

Za svojevrstno promocijo Klemenčičeve kandidature pa je poskrbela največja opozicijska stranka SDS. Pred dnevi je namreč objavila video, v katerem je predstavila svojo »resnico« o kandidatu za predsednika. Očitno se ne strinja z odločitvijo pododbora SE, da je Klemenčič primeren kandidat za komisarja za človekove pravice.

V videu so pravosodnega ministra označili kot »v Sloveniji sinonim za kršenje človekovih pravic in korupcijo«. Omenili so, da je kot državni sekretar Katarine Kresal takrat pokril njene problematične poteze, ki jih je naredila kot ministrica. Očitajo mu, da je kot predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) vedel za pranje iranskega denarja prek državne NLB, pa je to informacijo zamolčal. Prav tako so zavrteli odlomke s seje državnega zbora, za katero obstajajo domneve, da je bil Klemenčič pod vplivom alkohola. Da bi bila diskvalifikacija še večja, v videu omenjajo tudi Klemenčičevo soprogo odvetnico Nino Zidar Klemenčič. Poleg tega SDS opozarja na nezupanje v pravosodni sistem, za kar pa so morda zaslužni tudi sami, saj so vestni v opozarjanju na njegovo (ne)delovanje.