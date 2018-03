Shod nezadovoljnih zaradi (ne)dela ministrice za zdravje

Ljubljana - Danes popoldne bo na Trgu republike v Ljubljani javni shod Gibanja Skupaj naprej - za ohranitev javnega zdravstva. Na njem bodo izrazili razočaranje nezadovoljni z ukrepi ministrice za zdravje.

Ob prihodu na ministrski položaj je verjela, da ji bo uspelo, kar ni njenim številnim predhodnikom: izpeljati nujno potrebno reformo. Namesto tega je dosegla mnogo sprememb, ki pa niso bile ključne za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev.

Ko je ministrica komaj tri mesece zasedela mandat, se je na nevrološki kliniki zgodila afera Radan. Pokazala je na vrsto pomanjkljivosti, ki bi jih bilo treba v zdravstvu urediti, najprej kakovost. Ampak danes smo tam, kjer smo bili, oziroma razmere se še poslabšujejo.

Marjeta Kuhar, ekonomistka in kandidatka za ministrico Gibanja Skupaj naprej (GSN), je pripravila številne statistične analize, iz katerih izhaja, da so razmere v zdravstvu vsak dan slabše, ministrstvo pa nima objavljenih poročil kazalnikov kakovosti v zdravstvu. Zdravnik Danijel Bešič Loredan, soustanovitelj GSN, pravi, da je sedanji položaj bolnika najslabši v samostojni Sloveniji: »Namesto sistemskih in strukturnih reform zdravstva so se v zadnjih šestih mesecih sprejeli interventni ukrepi, delni zakoni in rešitve, ki položaja bolnikov in zdravstva v ničemer ne rešujejo.«