Sindikati in delodajalci bodo tekli še en krog

Ljubljana – Predstavniki sindikatov in delodajalcev bodo do 23. januarja poskušali najti kompromis, koliko naj znaša dvig minimalne plače za letos. Če najdejo točko soglasja, jo bo ministrica za delo, kot je napovedala, spoštovala. Če skupnega imenovalca ne bo, pa namerava vztrajati pri svojem predlogu.



Sindikati so na današnji seji ekonomsko-socialnega sveta izrazili željo po 6,2-odstotnem povišanju, za delodajalce je primeren odstotek dviga 1,7, kolikor je znašala inflacija. Do torka imajo čas, da še zbližajo stališča, sicer bo ministrica za delo, družino in socialne zadeve Anja Kopač Mrak določila 4,7-odstotno zvišanje.



Po besedah Lidije Jerkič, predsednice Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, je ministričin predlog spodnja meja, ki je za njih še sprejemljiva. Zlasti če ob rasti produktivnosti, rasti plač v obdobju 2013–2017, rasti zaposlovanja upoštevajo še oceno življenjskih stroškov.



Branimir Štrukelj, vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja, upa, da se jim bo uspelo dogovoriti za osem ali deset evrov višjo minimalno plačo, kot jo je predlagala ministrica. »Presenetilo vas bo, da je v deležu zaposlenih v javnem sektorju več zaposlenih z minimalno plačo kot v zasebnem,« je izpostavil Štrukelj.



Kljub pripravljenosti na še en krog pogajanj pa se zdi, da si bosta nasprotni strani težko prišli blizu. »Ne z vladne ne s sindikalne strani nismo slišali nobenega argumenta, zakaj bi bil ta enkratni dvig tako visok, tako da resnično upam na uspeh dodatnega kroga usklajevanj, kjer bomo mi poskušali dopovedati socialnemu partnerju in vladi, da takšen dvig ni ravno moder,« je dejal Jože Smole, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije. Opozoril je, da imamo podjetja, ki jim gre odlično in kjer minimalnih plač najbrž niti ni, meni pa, da je med petino in četrtino podjetij takih, ki jim ne gre prav dobro. »Največ minimalnih plač izplačajo v delovno intenzivnih panogah, kjer bi se takšen dvig zelo poznal na poslovanju,« je prepričan Smole. Drago Delalut, predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, predvideva, da bi dvig v določenih panogah zagotovo imel za posledico odpuščanje. Po njegovih besedah obrtniki in podjetniki sicer z minimalnimi plačami nimajo težav in ne nasprotujejo dvigu, želijo pa, da se poišče sistem, kako dvigniti minimalno plačo: »V Sloveniji imamo skoraj največje prispevke in dajatve v Evropi. Treba jih je znižati in več pustiti delavcem pri izplačani plači. S tem bi se spodbudila potrošnja in bi potem tudi država več dobila.« Druga tema, poleg razbremenitve plač, ki spremlja razprave zadnjih dni, pa je nujnost prenove plačnega modela v gospodarstvu.