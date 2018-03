Slovenija poslala Hrvaški protestno noto v zvezi s sodnimi postopki

O katerih pravnih ukrepih razmišlja vlada v odstopu - razen o ustavnem zakonu -, da bi NLB zaščitili pred rubeži na Hrvaškem, ostaja skrivnost. S finančnega ministrstva so sporočili, da nam tega ne morejo razkriti. Na zunanjem ministrstvu pa pravijo, da to ni v njihovi pristojnosti.

Tako pravi Karl Erjavec, ki ne pozabi ponoviti, da tega problema sploh ne bi bilo, če NLB ne bi prostovoljno že plačala ene od obveznosti na podlagi hrvaških sodb, ki so po mnenju slovenske strani nezakonite. To je storila, čeprav je bil sklep vlade iz julija 2015 povsem jasen, opozarja Erjavec. Po naših informacijah je nadzorni svet NLB le z enim glasom proti podprl namero uprave NLB za plačilo hrvaške sodbe. »To je odgovornost uprave in nadzornega sveta banke, za to so dobro plačani, čudim se, da so to storili, glede na to, da je bilo stališče jasno: takšnih nezakonitih sodb se ne plača,« pojasnjuje Erjavec.