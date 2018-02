Slovenija s tožbo Hrvaški zaradi kršitve pravic do ribolova

Be. B., STA

Slovenija je pripravljena odpreti novo sodno in diplomatsko fronto proti Hrvaški, ker je Ljubljana nezadovoljna z vztrajanjem Zagreba pri zavračanju arbitražne razsodbe, poroča spletni medij Politico. Kot dodaja, bo Ljubljana tožbo proti Hrvaški utemeljevala s tem, da gre za kršitev pravice do ribolova iz 259. člena pogodbe o Evropski uniji.

Politico navaja mnenje neimenovanega pravnega strokovnjaka EU, ki je ocenil, da gre v sporu glede ribolova pri sklicevanju na 259. člen za skrajni korak, ki bo vodil v posredovanje Evropske komisije ali sodbo Sodišča EU. V končnici bi lahko pripeljal do finančne kazni in celo do omejitve pravice do glasovanja, če bi Hrvaška ignorirala odločitev Evropske komisije ali sodišča.

Dodaja sicer, da je med uradniki EU malo takih, ki pričakujejo tako dramatičen razvoj spora. Slovenci zato svoja prizadevanja bolj usmerjajo na vzporedno pravno ofenzivo, ki bi lahko Hrvaški odvzela milijone evrov, ki jih prejema iz sklada za ribištvo EU, poudarja Politico.

»Če Hrvaška ne bo kmalu spremenila svojega stališča o implementaciji (arbitraže), bo Slovenija prisiljena izkoristiti pravna sredstva na ravni EU,« je izjavil premier Miro Cerar na vprašanje spletnega portala o tem, ali bo Slovenija zaradi spora o meji sprožila postopek proti Hrvaški na podlagi 259. člena.

»Hrvaška policija pomaga pri ribolovu«

Slovenija obtožuje Hrvaško, da krši pravila EU o ribištvu, posebej tista o regulaciji nezakonitega, neprijavljenega in neregularnega ribolova. Opozarja, da hrvaška policija pomaga pri nezakonitem ribolovu, ker policisti spremljajo hrvaške ribiče v spornem delu Piranskega zaliva in ovirajo slovenske inšpektorje, da bi pregledali ribiška plovila. Zagreb tudi ne želi posredovati podatkov o ulovu rib na tem območju.

Politico navaja izjavo osebe za odnose z javnostmi pri hrvaški vladi, ki je dejala, da ne gre za »slovensko morje« ter da »hrvaška policija nadzira hrvaško morje, kot je to počela že desetletja«. Kot je dodala, je slovenska kampanja proti hrvaškim ribičem nesprejemljiva in kontraproduktivna ter v nasprotju s skupnimi temeljnimi evropskimi vrednotami in načeli.