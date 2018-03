Celje – »To je zgodovinski dan. Ta koalicija – se opravičujem, tako si želim, da bi to res bila koalicija, da ta izraz kar uporabljam – bo Slovenijo obrnila v pravo smer,« je vodje desnosredinskih strank nagovoril Aleš Primc, predsednik stranke Glas za otroke in družino.

To je bilo prvo tovrstno skupno srečanje predsednikov SDS, NSi, SLS ter koalicije Združena desnica, ki sta jo pred kratkim sklenila predsednik NLS Franc Kangler in Aleš Primc. Pobudnik tribune je bil predsednik SLS Marko Zidanšek, ki je poudaril, da je treba na junijskih parlamentarnih volitvah »premagati tisti del volivcev, ki se dokazano vsaka štiri leta zmoti«, tako imenovana »slovenska zaveza za spremembe« pa ima po njegovem mnenju realne možnosti za zmago, saj država preprosto nima še štiri leta časa čakati na nujne spremembe.



Več skupnih točk kot razlik



Formalnega ali zgolj neformalnega koalicijskega povezovanja danes seveda ni bilo, so pa vsi sogovorniki spravljivo poudarjali, da jih druži več skupnih točk, kot jih razdvaja razlik. Mednje sodijo predvsem reforme in ureditev problemov v zdravstvu, socialni in družinski politiki, sodstvu in poslovnem okolju ter debirokratizacija. »Kako obupen je položaj na področju gospodarskih investicij, kaže primer naložbe Magne, saj verjetno ni države, ki bi morala sprejeti poseben zakon, da nekdo lahko vloži svoj denar, pri tem pa so domači investitorji diskriminirani,« je dejal predsednik NSi Matej Tonin.



Predsednik NSi Matej Tonin. Foto: Tadej Regent/Delo

Javni dolg, osrednji izziv

Kot enega osrednjih izzivov prihodnjih vlad je Tonin označil reševanje visokega javnega dolga, ki je v enem desetletju z dvaindvajsetih odstotkov BDP zrasel na osemdeset, kljub izredni gospodarski konjunkturi v zadnjih letih ga je Cerarjevi vladi uspelo zmanjšati za pičlih osem odstotnih točk. Še akutnejši je po Toninovem mnenju problem staranja prebivalstva, nujna pa je tudi reforma šolstva. »Sam pripadam še tisti generaciji, ki so ji v šoli vbijali v glavo, naj se pridno uči, da ji ne bo treba delati, kar je tipični ostanek socialističnega razmišljanja, ki v sodobni družbi nima nobenega mesta,« je zaključil Tonin.

Janša spomnil na Slovence po svetu



Tudi predsednik SDS Janez Janša je opozoril na težave z nataliteto, ki bi jih po njegovih besedah nekateri želeli reševati z nenadzorovanimi migracijami, saj jih zanima zgolj število, ne pa tudi narodnostna sestava prebivalstva. »Nihče med nami ne nastopa iz ekstremnih nacionalističnih pozicij, spoštujemo različnost, vendar je problem staranja prebivalstva – Slovenija se na tem področju uvršča na deveto mesto na svetu – treba reševati z vabilom Slovencem po svetu, ki so v materialni stiski, da se vrnejo,« je dejal Janša.



Prvak SDS Janez Janša. Foto: Tadej Regent/Delo

Prvak SDS je poudaril, da so med petimi strankami gotovo tudi razlike, vendar je treba najti konsenz in v svoj krog povabiti še kakšno stranko, saj slogan SDS, da je »tisti, ki ni proti nam, z nami«, še vedno drži. Tonin je dejal, da se med seboj razlikujejo predvsem po načinu reševanja problemov v upravljanju podjetij v državni lasti in sodstvu.

»Menjava levih kadrov z desnimi ni nobena rešitev, enako velja tudi za sodstvo. Res so nujne spremembe v sestavi sodnega sveta, saj sodniki volijo same sebe, dolgoročno pa bo treba sedanji hierarhični sistem spremeniti v sistem neodvisnih sodnikov posameznikov,« je dejal Tonin.