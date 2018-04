Slovensko priznanje Palestine ostaja - ideja

Ljubljana - Tri in pol mesece potem, ko je zunanji minister Karl Erjavec napovedal priznanje Palestine kot suverene in neodvisne države, možnosti, da se to zgodi v času odhajajoče vlade, po včerajšnjem »zasedanju« OZP praktično ni več.



Predsednik Odbora državnega zbora za zunanjo politiko Jožef Horvat je na včerajšnji seji na podlagi ocene nejasnega stališča vlade, ali priznanje Palestine podpira ali ne, ocenil, da niso izpolnjene zahteve zakona o zunanjih zadevah. Pritrdila mu je tudi predstavnica zakonodajno-pravne službe DZ Nataša Goršič. Razprave o priznanju nato sploh ni bilo.



Kljub temu, da odbor ni sprejel nobene odločitve, pa bi jo za nadaljevanje procedure moral, so možnosti za slovensko priznanje Palestine le še teoretične. Da bi se zgodba priznanja ponovno »zagnala«, bi morala biti danes sklicana še ena nujna seja odbora. Poslanci bodo o predlogu Levice v petek razpravljali tudi na izredni seji, ki jo je predlagala Levica, podprlo pa jo je 25 poslancev. Med njimi predsednik DZ Milan Brglez, tisti, ki bi moral sklicati nujno sejo odbora. »Kar smo videli danes, je predstava iz nenačelnosti in dvoličnosti. Predstava, ki jo že dlje časa vodi predsednik odbora. Danes so se tej predstavi pridružili tudi nekateri poslanci SMC, s čimer so omogočili sprejetje nezakonitega sklepa, ki je postopek priznanja zaustavil,« nam je po zasedanju odbora povedal poslanec Levice Matej T. Vatovec.