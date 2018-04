SMC, NSi in SDS onemogočili Palestino

Ljubljana - Slovenska politika je od začetka mandata pred štirimi leti napovedovala priznanje Palestine, ob koncu aktualne vlade pa se je danes na OZP izjalovil še zadnji poskus. Glasovi SDS, NSi in dela poslancev SMC so ustavili postopek. Odprta ostaja možnost, da bi predsednik DZ Milan Brglez spravil to temo na dnevni red državnega zbora, a možnosti so pičle.



Slovenska politika in pri tem vse parlamentarne stranke so od leta 2014 napovedovale možnost priznanja Palestine kot samostojne in neodvisne države. Pot, ki so jo na odboru za zunanjo politiko začeli novembra 2014 s sklepom, da vlada pripravi vse potrebno za priznanje, se je danes končala prav pred tem odborom. Deset poslancev SDS, NSi in SMC je zavrnilo sklep o priznanju nove bližnjevzhodne države Palestine, sklicevali pa so se na stališče zakonodajno-pravne službe, ki je ugotovila, da predlog, kot ga je podala Levica s podporo 19 poslancev (SD, SMC, Desusa, Stranke Alenke Bratušek), ni v skladu z zakonodajo. Ker je bila za petek napovedana izredna seja državnega zbora na temo potrditve sklepa o priznanju Palestine, je vprašanje, kako bo potekal proces naprej, saj poslanci brez mnenja matičnega delovnega telesa ne morejo sprejemati odločitve.

Nekorektni Horvat

Obstaja še poslovniška možnost, da bi predsednik državnega zbora Milan Brglez, ki javno zagovarja priznanje Palestine, na pobudo poslancev in na podlagi poslovnika državnega zbora sklical novo sejo OZP, izpeljal pa bi jo najstarejši podpredsednik odbora. To bi v tem primeru bila poslanka Desusa Julijana Bizjak Mlakar, ki je danes protestirala zaradi nekorektnega vodenja OZP pod taktirko predsednika odbora Jožefa Horvata (NSi). Ta je sejo izpeljal tako, da je najprej več kot pol ure bral magnetograme minulih sej odbora na temo priznanja Palestine, nato je dal besedo Ernestu Petriču, svetovalcu predsednika republike za zunanjo politiko, ki je ponovil, da Borut Pahor v tem trenutku ne podpira priznanja Palestine, za njim pa je spregovorila še predstavnica zakonodajno-pravne službe, ki je na kratko izjavila, da sklep Levice ni zakonit, ker vlada še ni podala svojega mnenja o tem vprašanju. Nato so poslanci glasovali, kar je Mlakar Bizjakova označila za skrajno nedemokratično in redko videno vodenje nekega odbora v državnem zboru.



Poparjeni Erjavec

Zunanji minister v odstopu Karl Erjavec je po glasovanju poparjen zapuščal parlament, saj, kot je dejal, mu Horvat ni hotel dati besede, čeprav je, kot je dejala poslanka Bizjak Mlakarjeva, večkrat jasno nakazal, da bi želel spregovoriti na to temo. Erjavec (ki je od decembra lani glasno navijal za priznanje Palestine) je po seji OZP krivdo za propad poskusa priznanja Palestine naprtil predsedniku vlade Miru Cerarju in poslanski skupini SMC.



Vprašanje Palestine ni zgolj vsebinske narave, je dejal, ampak zadeva tudi to, ali so bili izpolnjeni pogoji. Ta del naloge je ministrstvo za zunanje zadeve večkrat izpolnilo, saj so pri analizi stanja in morebitnih posledic storili še več, kot je bilo treba, vendar je bilo na vladi to vprašanje večkrat umaknjeno, ker ni bilo soglasja, pomisleke pa je imel ravno Cerar. Z odstopom se je tudi zastavila dilema, ali priznanje Palestine spada med tekoče posle vlade. Zakonodajna služba vlade meni, da vlada ne more sprejeti odločitve, s čimer se zunanji minister ne strinja, ker da o tem na koncu vendarle odloča državni zbor, ki ima vsa pooblastila. »Počutim se izigranega, MZZ je opravilo svoj del naloge, na današnji seji vlade bom zahteval, da se to vprašanje razreši,« je bil odločen Erjavec.

Razdeljena SMC

Po naših informacijah so imeli danes v poslanski skupini SMC obširno razpravo o priznanju Palestine, glasovanje na OZP pa je pokazalo, da so razdeljeni. Milan Brglez in Izidor Shaker Kamal sta menda bila proti odločitvi, da se sklep o priznanju Palestine zavrne. Eden od poslancev te stranke pa nam je v neformalnem pogovoru potrdil, da je bilo v zadnjem času preveč pritiskov, da Slovenija ne podpre Palestine. Kot lahko razumemo, je pri večini poslancev SMC prevladalo stališče, da je treba nadaljevati politiko čakanja na primeren čas za priznanje Palestine.