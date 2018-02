SMC vložila predlog zakona za legalizacijo in regulacijo konoplje

Ma. F., STA

Ljubljana – SMC je v postopek DZ s prvopodpisanim poslancem Simonom Zajcem vložila predlog zakona o kanabisu in izdelkih z višjo vsebnostjo THC. Predlog je nastal v sodelovanju Kroga mladih SMC in Piratske stranke Slovenije, dovoljuje pa uporabo konoplje za osebne namene, gojenje konoplje doma v majhnih količinah ter prodajo. Prinaša tudi regulacijo in nadzor.

Predsednik Piratske stranke Rok Andree je na novinarski konferenci v DZ spomnil, da so predstavniki Piratske stranke Slovenije zbrali več kot 18.000 podpisov pod peticijo za popolno legalizacijo in regulacijo konoplje, ki so jo sredi januarja predali predsedniku DZ Milanu Brglezu.

Zajc je na novinarski konferenci poudaril, da predlog zakona, ki ga je danes vložil v postopek, poleg dovoljenja uporabe konoplje za rekreativne namene dovoljuje tudi gojenje konoplje na površini do treh kvadratnih metrov. Uvaja sistem licenc za gojenje, pridelavo, predelavo in prodajo konoplje za tržne namene. S tem želijo zaščititi uporabnike, ki bodo lahko legalno kupili konopljo in izdelke iz nje.

Predlog zakona ureja še nadzor ter ukrepe za preventivo in kurativo na tem področju. »Zavedamo se, da je bolj pomembno kot represija to, da se javnost ozavesti o pozitivnih kot negativnih posledicah na tem področju,« je dejal Zajc.

Andree je poudaril, da konoplja obstaja in se uporablja, je pa nenadzorovana in potrošniki ne vedo, kaj kupujejo. »Tisti, ki pri tem kraljuje, je črni trg. Čas je, da se s tem soočimo in to reguliramo,« je prepričan Andree. Dodal je, da denar, ki ga bodo iz tega pridobili, lahko namenijo v »prave, delujoče, kurativne in preventivne programe, ki bodo pomagali tistim, ki imajo težave z zlorabo drog«.

Predsednik podmladka SMC Nejc Šporin je spomnil, da so že na kongresu podmladka leta 2016 sprejeli sklep, da podpirajo legalizacijo konoplje tako za rekreativne kot medicinske namene. Njihov glavni namen je regulacija tega področja. Podpisi pod peticijo Piratske stranke so po njegovem mnenju znak, da je konoplja v Sloveniji prisotna, da je treba to temo detabuizirati, se z njo soočiti in odvzeti moč črnemu trgu.

Pred kratkim je predlog zakona za gojenje konoplje za medicinske namene vložila SD. Ta predlog in predlog SMC si po Zajčevih besedah ne nasprotujeta, ampak dopolnjujeta. Predlog SMC se ne nanaša na medicinsko uporabo konoplje, ampak njeno uporabo za rekreativne namene.

Pojasnil je še, da je pod predlog pridobil še 20 podpisov poslancev iz vrst SMC. V parlamentarnem postopku najprej predvideva splošno razpravo, in če bo DZ dal predlogu dovoljenje za nadaljnjo obravnavo, ima po Zajčevih ocenah možnost, da ga sprejmejo še v tem mandatu.