SNS z močnim protimigrantskim sporočilom

Ljubljana – Migranti oziroma strah pred njimi je v zadnjem obdobju močno mobilizacijsko sredstvo v politiki, kar se je nazadnje potrdilo na Madžarskem, kjer je stranka Viktorja Orbána Fidezs z izrazito protimigrantsko retoriko osvojila dvetretjinsko večino. Populistične desne stranke, ki gradijo svojo identiteto na strahu pred tujci oziroma migranti, so uspevale po zahodni Evropi, podoba kolon beguncev iz Sirije je prevladovala v kampanji v Veliki Britaniji v taboru, ki se je zavzemal za brexit.

Zato ne preseneča, da so gesla, podobe in metode s takšno vsebino povzeli tudi v našem prostoru. Opozicijska SDS je že zahtevala sklic izredne seje državnega zbora, kjer bi obravnavali priporočila za odpravo kvot za sprejem prosilcev za azil in za zaostrovanje zakonodaje, povezane z mednarodno zaščito in migracijami. Ta vztrajno ponavlja, da Slovenija porabi na migranta dobrih 1900 evrov na mesec, čeprav ministrstvo za notranje zadeve takšne navedbe vztrajno zanika.

Da bodo migranti in vse dileme, ki se pojavljajo ob tem problemu, s katerim se srečuje Evropa, ostali ekskluzivna tema stranke SDS, je bilo ilizurno pričakovanje. Pred volilnim vrhuncem konec maja ali na začetku junija se je protimigrantski retoriki stranke SDS pridružila stranka SNS, ki je v preteklosti že gradila svojo podobo na ekstremnostih in provokacijah: enkrat so bili tarča južnjaki, drugič Evropska unija, danes so to, sodeč po objavi nove podobe stranke na spletni strani, migranti.



Vir: Spletna stran stranke SNS

Na spletni strani SNS se ob predstavitvi zažene serija promocijskih podob z gesli, kot so Sreča, Pogum, Domovina, in na koncu, še preden se zavrti zadnja podoba z geslom Še vedno si upamo, se pojavi črno-bela fotografija s skrivnostno, strašljivo in zamegljeno podobo, ki spominja na človeka, a skrajno nenavadnega, vse skupaj pa je pospremljeno z besedilom Brez migrantov.

Provokacija, ki si jo je privoščila stranka, je nedvoumna – migranti so predstavljeni kot strašljiva prikazen, ki ogroža evropskega človeka. Subtilno sporočilo je jasno: bojmo se neznancev, tujcev, ki prihajajo k nam z vzhoda. Subtilna sporočilnost gesla SNS je toliko večja, saj v materialni podobi, ki so jo uporabili v SNS, hitro prepoznamo lik iz literarnega in filmskega sveta. SNS je uporabila lik Nosferata, ki v filmski industriji od leta 1922 uporablja podobo hororja, grozljivega. Gre za predhodnico kasnejšega filmskega podžanra grozljivk z glavno vlogo vampirjev oziroma nam dobro znanega grofa Drakulo.



Foto: Promocijsko gradivo

SNS slovenski javnosti sporoča, da se bodo kot politična sila borili za Slovenijo brez migrantov, ki po njihovem očitno niso nič drugega kot grozljiva prikazen, ki podnevi spijo, ponoči pa blodijo naokoli in poštenim državljanom pijejo kri.