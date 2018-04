So ustavni sodniki zavrnili Vilija Kovačiča?

Ljubljana – Ustavni sodniki naj bi zavrnili zahtevo Vilija Kovačiča po razveljavitvi datuma razpisa referenduma glede zakona o drugem tiru.



Informacijo so posredovali v javnost na spletni strani Demokracije, kjer so se sklicevali na »zelo zanesljive vire«, po katerih naj bi zavrnitev razpisanega datuma podprla le dva ustavna sodnika. Če je informacija zanesljiva, bo referendum vendarle izpeljan 13. maja. Na državni volilni komisiji nam je njen direktor Dušan Vučko povedal, da informacije še nimajo, zato je ne more komentirati, da pa bi podatek lahko ustrezal resnici, saj ustavni sodniki doslej niso ugodili niti Kovačičevemu zahtevku za začasno zadržanje njihovega sklepa. Vili Kovačič je dejal, da je že pred dnevi podal novo dopolnjeno vlogo z nekaterimi novimi argumenti. »Če so zavrnili mojo zahtevo, se bom takoj pritožil na evropsko sodišče,« je zagrozil. Morebitna pritožba na evropsko sodišče ne bi spremenila datuma izvedbe referenduma.



Zakaj ne na isti datum



Kovačič je »krivdo« za takšno odločitev ustavnih sodnikov brez pomišljanja naprtil članu državne volilne komisije Janezu Pogorelcu, ki pa je kot pravni teoretik že pred štirimi leti pojasnil, zakaj referendum in volitve ne sodita na isti datum, ko je za izid referenduma treba doseči kvorum. Ta pravi, da mora sporen zakon zavrniti najmanj petina volivcev (okoli 342.000) oziroma ob vsaj dvakrat višji udeležbi večina udeleženih na referendumu.