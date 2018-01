Sodelovanje v prihodnosti tesnejše, tudi zaradi predsedovanja EU

Ljubljana – Politično sodelovanje med Slovenijo in Portugalsko se bo v prihodnjih letih okrepilo. Obe državi se že pripravljata na to, da bosta leta 2021 prevzeli predsedovanje svetu EU. Prizadevata si tudi za poglobitev gospodarskih vezi.



Portugalska bo svetu EU predsedovala v prvi polovici leta, Slovenija v drugi. Tako kot v letih 2007 in 2008 bosta tudi tokrat del istega tria predsedujočih držav, posledica tega pa bo večja interakcija med vladama, sta po pogovorih v Ljubljani potrdila premiera Slovenije in Portugalske, Miro Cerar in António Costa. Odnosi med državama so po besedah predsednika slovenske vlade razvejeni in prijateljski, največ priložnosti za njihovo poglobitev je na gospodarskem področju. Blagovna menjava se sicer povečuje, leta 2016 je znašala 122 milijonov evrov, v prvih treh četrtinah lani je dosegla 136 milijonov. Tako slovenski predsednik vlade kot portugalski premier sta prepričana, da jo državi lahko še okrepita, posebno s spodbujanjem sodelovanja v avtomobilski industriji, farmaciji, logistiki in bioznanosti.



Premiera sta se dogovorila, da bosta državi povezali pristojna ministrstva in ugotovili, kje so največje možnosti za krepitev povezav. Premier Cerar je potrdil, da se Slovenija zanima tudi za skupni nastop na tretjih trgih, kjer je Portugalska že prisotna.



Podobni pogledi



Voditelja sta se med delovnim sestankom pogovarjala tudi o aktualnih mednarodnih temah in vprašanjih, povezanih s prihodnostjo EU. Premier Miro Cerar je po sestanku poudaril, da se obe državi zavzemata za »čvrsto in enotno EU«, ki bo temeljila na demokratičnih vrednotah, solidarnosti in spoštovanju vladavine prava. Obe imata tudi podobne poglede na ključne evropske izzive.



Slovenski gostitelj je poudaril, da se je obema državama v zadnjih letih uspelo izviti iz krize, kot primer dobre prakse pa je poudaril portugalskih napredek pri konsolidaciji javnih financ, zmanjšanju primanjkljaja in javnega dolga. Portugalec je Cerarjevo pohvalo izkoristil za poziv k sprejetju reform na ravni EU, s katerimi bi utrdili evro, poleg tega pa pripomogli k večji konvergenci različnih delov osemindvajseterice.



Costa je opozoril na povezanost razlik v razvitosti posameznih članic EU z reševanjem problemov na drugih področjih. Brez solidnih gospodarskih temeljev bo Evropa težje našla odgovore na izzive obrambe, varnosti in migracij, je prepričan. Portugalska ima sicer eno najliberalnejših migrantskih politik v EU, a številni migranti, ki jih sprejmejo, se zaradi pomanjkanja priložnosti kmalu preselijo drugam.



»Če se Portugalska ne bo dovolj razvila, ne bo mogla sodelovati pri reševanju migrantskih vprašanj,« je opozoril portugalski premier.