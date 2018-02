Srbska vlada v Sloveniji: krepitev gospodarskega sodelovanja in nasledstvo

Be. B., STA

Obisk je minil v potrditvi vsestranskih dobrih odnosov med državama, dogovoru o krepitvi že tako odličnega gospodarskega sodelovanja ter podpori reševanju še odprtih vprašanj nasledstva. Vladi sta sklenili sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije v Sloveniji.

Vladi sta se pod vodstvom premierov Mira Cerarja in Ane Brnabić na Brdu pri Kranju sestali na skupni seji, pred tem so potekala dvostranska srečanja ministrov in premierov. Ti so se nato pridružili 170 slovenskim in srbskim gospodarstvenikom na poslovnem forumu na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) v Ljubljani, premiera pa sta udeležence tudi nagovorila.

Gospodarska menjava konstantno narašča

V središču tako seje vlad kot foruma je bilo gospodarsko sodelovanje. Po seji vlad sta premiera na skupni novinarski konferenci gospodarske odnose označila kot odlične, saj je gospodarska menjava, ki konstantno narašča, leta 2016 dosegla rekordne skoraj 1,3 milijarde evrov. Premier Cerar, ki je Srbijo označil za najpomembnejšo trgovinsko partnerico Slovenije na območju Jugovzhodne Evrope, je spomnil, da je v Srbiji več kot 1500 slovenskih podjetij, ki zaposlujejo 25.000 ljudi.

Kot sta dejala premiera, so odprte priložnosti za krepitev še na drugih področjih, denimo turizma, varovanja okolja, digitalizacije, infrastrukture in energetike.

Kot potrditev dobrega sodelovanja je premier izpostavil tudi današnji gospodarski forum. Vesel je, da »Srbija napreduje na vseh področjih, ki so ključna tudi za gospodarsko sodelovanje« in poudaril, da v njej vidi pomemben dejavnik stabilnosti Zahodnega Balkana in širše regije.

Foto: Leon Vidic/Delo

Pogodba o zaposlovanju za večjo pravno varnost

Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je s srbskim kolegom Zoranom Đorđevićem podpisala sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije v Sloveniji, ki bo po navedbah pristojnega ministrstva pripomogel k večji pravni varnosti srbskih delavcev migrantov.

Državljani Srbije so sicer po številu zaposlitev v Sloveniji na drugem mestu, za državljani BiH, s katero je Slovenija podoben sporazum že podpisala.

Na skupni seji srbske in slovenske vlade so govorili tudi o uresničevanju sporazuma o nasledstvu, približevanju Srbije EU ter razmerah v regiji, pa tudi o uresničevanju arbitražne sodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško.

Premier Cerar je na skupni novinarski konferenci kot pomembnega označil dosežen dogovor na področju nasledstva, da bodo delo mešane komisije in podskupin za kulturno dediščino in arhivsko gradivo v naslednjih mesecih še intenzivirali, da bi dosegli hitrejši napredek na posameznih področjih.

Kekec, Jara gospoda, Na svoji zemlji

Glede kulturne dediščine je pojasnil, da si Slovenija želi pridobiti predvsem originale 18 slovenskih filmov, ki jih hranijo v Beogradu, med njimi so Kekec, Jara gospoda, Na svoji zemlji. Verjame, da jih bo pridobila.

Pogovori potekajo tudi o filmih, ki niso neposredno slovenskega izvora, a si želi Slovenija pridobiti kopije, pa tudi o slikah. Prepričan je, da bodo zadeve rešili v obojestransko zadovoljstvo.

Srbska ministrica je ocenila, da ne gre za zapleteno niti kompleksno odprto vprašanje in da bi bilo dobro, da ga zaprejo. V dveh do treh tednih je napovedala konkretne premike. »Obstajajo stvari, ki niso vprašljive, samo da se dogovorimo glede administrativnega prevzema,« je dejala.

Premier Cerar je zagotovil, da bo Slovenija še naprej trdno podpirala evropsko perspektivo Srbije, tako v okviru evropskih institucij kot z bilateralno tehnično pomočjo. »Tudi zato pričakujemo, da bo Srbija intenzivno nadaljevala z reformami in napredovala na poti v EU,« je dodal.

Srbska premierka je izpostavila pomen regionalnega sodelovanja, v katerem ima pomembno vlogo tudi Slovenija, ki se ji je zahvalila za pomoč in podporo na poti v EU.

Premier je kot znak dobrih odnosov med državama omenil tudi danes vložen predlog zakona v DZ o kolektivnem priznanju kulturnih pravic pripadnikom manjšin iz nekdanjih jugoslovanskih republik.