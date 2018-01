Štrukelj o pogajanjih: Ena velika ničla

Be. B., STA

Ljubljana – Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je znova ponovil, da zahtevajo tolikšne plače, kot jih imajo na primerljivih delovnih mestih v javnem sektorju. Dosedanja pogajanja z vlado o stavkovnih zahtevah je opisal kot »ena velika ničla«, in nadaljeval, da se niso premaknili nikamor. Kot pravi Štrukelj, je zdaj na potezi premier Miro Cerar.

Na današnji novinarski konferenci je Štrukelj spet dejal, da so plače v vzgoji in izobraževanju nižje od plač na primerljivih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja. Na podlagi grafa o gibanju bruto plač po dejavnostih je pojasnil, da so plače v vzgoji in izobraževanju v zadnjih osmih letih za več kot deset odstotnih točk zaostale za plačami na primerljivih delovnih mestih v zdravstvu in državni upravi. Prav tako lahko zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja v karieri napredujejo manj kot v drugih dejavnostih, je dodal.

»Ne zahtevamo več, ampak enako«

V Svizu želijo v pogajanjih z vlado ob napovedani stavki, ki se bo začela 14. februarja, doseči »ustreznejše vrednotenje vzgoje in izobraževanja«. »Mi ne zahtevamo, da nas plačajo bolje kot druge, zahtevamo, da nas plačajo toliko kot druge na primerljivih delovnih mestih,« je poudaril Štrukelj.

Po njegovih navedbah ga to, da se vlada zaveda, da je vrednotenje vzgoje in izobraževanja v zaostanku, a se dela, da tega problema ni, spravlja v bes. Po njegovih besedah je nenavadno tudi, da se predsednik vlade, ki pozna te številke, ne odzove.

Kot šokantno je Štrukelj označil to, da na pogajanjih ni predstavnikov ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, čeprav se pogovarjajo tudi o strokovnih vprašanjih, kot je status razredništva. Pri tem je spomnil, da sta se z zdravniki in policisti o njihovih zahtevah pogajali resorni ministrici.

Vlada ignorira tudi Brenčičevo

Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič po Štrukljevih besedah sicer že pol leta govori, da bi bilo treba izobraževanje ustrezno ovrednotiti, a da jo vlada ignorira. »Če ona to reče, se v pisarni predsednika vlade ne premakne niti trepalnica, kaj šele da bi se kakšna obrv dvignila,« je dejal. To je po njegovih besedah ilustracija tega, kakšno težo ima izobraževanje v Cerarjevi vladi: »Nikakršne, lahko je kot pero.«

Po Štrukljevih navedbah se bodo na pogajanjih znova sestali predvidoma prihodnji teden v torek. Glede na to, da je vlada v torek zavračala vse njihove ključne zahteve, ni možnosti, da bi se do začetka stavke karkoli bistvenega spremenilo, je ocenil.