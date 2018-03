Štrukelj: Stavka bo!

Ljubljana – Po skoraj celem dnevu pogovorov in pogajanj na različnih ravneh in ko je skoraj že kazalo, da sta se vladna stran in Sviz zbližala v glavnih zahtevah, je glavni stavkovni odbor sindikata šolnikov soglasno potrdil, da stavka v sredo bo. Potem pa se bo še zaostrovala.

V sredo bo, kot je bilo napovedano, ponovno zaprta večina javnih vrtcev in šol, varstvo bodo priskrbeli le tistim vrtčevskim otrokom in učencem prve triade, ki jih starši res ne morejo dati drugam in so to že predhodno sporočili. V enajstih mestih po vsej državi bodo opoldne potekali protestni shodi.



Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) Branimir Štrukelj pravi, naj starši nezadovoljstvo zaradi tega izrazijo pri predstavnikih na Gregorčičevi, kjer je sedež vlade.



»Vlada je odstopila od praktično že usklajenega dogovora. Zapletlo se je po tem, ko smo se dogovorili za vse elemente stavkovnega sporazuma, pripravili čistopis in ga dostavili glavni pogajalki Lilijani Kozlovič, ki pa ga nenadoma ni bila več pripravljena parafirati,« je izjavil Štrukelj, ki je bil posebej ogorčen zato, ker so bili predstavniki vseh štirih sindikalnih skupin popoldne na sestanku pri premieru Miru Cerarju in predsednikih preostalih dveh koalicijskih partneric Karlu Erjavcu in Dejanu Židanu, ki so »jim gledali v oči in dejali, da lahko za en plačni razred povečamo karierno napredovanje učiteljev«. V resnici je Cerar v izjavi za javnost po srečanju dejal, da so v koaliciji uskladili nov približevalni predlog, za katerega verjame, da bi lahko pripeljal do končnega sporazuma med vlado in sindikati.

Kozlovičeva: Dogovor bo, ko se bodo vsi uskladili



Po neuradnih informacijah naj bi bil vladni predlog za vse štiri sindikalne skupine vreden 266 milijonov evrov, vendar ne vse naenkrat in ne vse letos, ampak v treh letih. Koliko bi šlo kateri sindikalni skupini in za uresničitev katerih zahtev, pa še ni znano. Sviz se je, kot je bilo slišati, izpogajal za dva plačna razreda višje plače za vse učitelje in vzgojitelje, vrednotenje razredniškega dela pa bi za čas opravljanja funkcije povišali še za en plačni razred. Nekoliko so popustili tudi pri zahtevi za 1200 evrov regresa za vse uslužbence, ki prejemajo minimalno plačo ali še manj - privolili so v 1050 evrov, kar je 200 evrov več, kot prejemajo zdaj.



Kako odgovarja vladna stran? Generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič, ki se je danes ločeno pogajala še s Koordinacijo stavkovnih odborov, ki jo vodi Jakob Počivavšek, in sindikatoma zdravstva in socialnega varstva, je odgovorila, da dogovora ni, dokler ni dogovorjeno z vsemi štirimi skupinami. Približevanje z enim sindikatom bo vplivalo na druge, kar bo skupaj preseglo finančni okvir, zato je ocenila, da mora po nov mandat na vlado. Prepričana je, da je vladna stran dala dober kompromisni predlog, na drugi strani pa približevanja ni bilo.

