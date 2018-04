Tonin vodenje NSi prevzema z 92-odstotno podporo

Grosuplje - Članice in člani Nove Slovenije so se v Grosupljem dopoldne zbrali na dvanajstem kongresu, katerega osrednja naloga je bila tudi formalno potrditi edinega kandidata za vodenje stranke Mateja Tonina.

Tonin, poslanec državnega zbora, je po porazu Ljudmile Novak na novembrskih predsedniških volitvah pred tremi meseci postal vršilec dolžnosti predsednika stranke, popoldne bo je za njeno vodenje dobil polni mandat, saj ga je podprlo 92 odstotkov delegatov. Tako je s svojimi 35 leti postal najmlajši predsednik katere od političnih strank.

Ob razglasitvi rezultatov je bil vidno ganjen. Za podporo se je najprej zahvalil svoji družini, kamniškemu občinskemu odboru, v katerem je stopil na svojo politično pot in svoji, kot je dejal, politični mami Ljudmili Novak, na račun katere danes predstavniki stranke niso skoparili s pohvalami. »Ljudmila, hvala za vse, kar ste storili za stranko, krščansko demokracijo in Slovenijo. V zgodovino NSi se boste zapisali z zlatimi črkami, saj ste jo vrnili nazaj v državni zbor in jo poenotili,« je dejal nekdanji predsednici.

Tri programske vrednote

»Vsak naj se vpraša, kaj lahko stori za NSi, in s tem za domovino, da si bomo na volilni dan lahko pogledali v oči,« je Tonin še pozval zbrano članstvo in s tem nekoliko parafraziral znamenite besede nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. Prepričan je, da prav zaradi takšnega članstva upanje za Slovenijo še obstaja in se jim zahvalil, da svoj čas, znanje in tudi denar namenjajo temu, da bo država postala normalna.

Novoizvoljeni predsednik stranke. Foto: Jure Eržen/Delo

Novi predsednik je v svojem uvodnem nagovoru potegnil vzporednice med očetovstvom oziroma materinstvom in odgovorno politiko: »Oče in mati skrbita za dobrobit družine, odgovorna politika pa za dobrobit državljanov,« zato v stranki ne morejo več opazovati, kako tisoče mladih vsako leto zapušča domovino, kako upokojenci po desetletjih požrtvovalnega dela životarijo s pokojnino, kako se zaposleni ne morejo preživeti s svojim delom.

Rešitve, kot zatrjujejo v stranki, se skrivajo v njihovem programu za obdobje 2018-2022 s sloganom »Misli resno«, ki so ga danes potrdili in s katerim bo Tonin stranko popeljal na junijske volitve. Ta temelji na 15 točkah, njegova glavna področja predstavljamo v spodnji infografiki. Danes je posebej izpostavil področje svobode, varnosti in pravičnosti, prevetritev dohodninske lestvice, socialnih transferjev, pravosodja ter vlaganje v znanost.

Napovedal je uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka za mladoletne, razbremenitev plač (minimalna plača bi bila z dvigom dohodninske lestvice za 50 evrov višja), vezanje upravičenosti socialne pomoči na vključitev v sistem javnih del, spodbujanje zaposlovanja mladih, ukrepe za dvig rodnosti, skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu, razbremenitev sodnikov in uvedbo njihovega poskusnega mandata.



Za povečavo kliknite na infografiko.

Dotaknil se je še področja migracij, ki je rešljivo z odpravljanjem vzrokov zanje - prepričan je, da je na kriznih žariščih treba vzpostaviti mir, hkrati pa jim je treba zagotoviti dovolj razvojne pomoči, s katero bodo lahko izboljšali življenjske pogoje. Sicer pa je po njegovih besedah v Sloveniji dobrodošel vsak, ki je pripravljen sprejeti naše vrednote in naš pravni red, s čimer si je prislužil najbolj bučen aplavz na celotnem kongresu.

Poleg novega vodje, je 400 delegatov danes izvolilo še izvršilni in nadzorni odbor ter razsodišče stranke, medtem pa so jih nagovorili nekdanja predsednica, vodja poslanske skupine Jožef Horvat in evroposlanec Lojze Peterle.

Ljudmila Novak je ponosna, ker lahko stranko z mirno vestjo preda naprej. Stranke je kredibilna, stabilna in ima dober program, je zatrdila v svojem nagovoru. Foto: Sandra Hanžič/Delo

Zdaj že nekdanja predsednica je pohvalila novo vodstvo, da je marljivo, odgovorno in išče rešitve, zato uživa njeno polno podporo. Poudarila je, da NSi ni kot druge stranke: »Naša stranka nima svojega boga kot kakšna druga. Mi vemo, kdo je naš Bog.« S tem je med vrsticami merila na Janeza Janšo in SDS, katere član Peter Verlič, župan kraja, v katerem so danes gostovali, je bil sicer med gosti kongresa in govorci.

Na koncu kongresa so predstavili še kandidate, ki se bodo potegovali za izvolitev v državni zbor. Na listo so uvrstili vseh pet poslank in poslancev, glavnega tajnika Roberta Ilca, podpredsednika Valentina Hajdinjaka, mariborskega podžupana Zdravka Luketiča, koprskega podjetnika Danijela Sertiča, Vido Čadonič Špelič, ki je zdaj direktorica novomeške občinske uprave, ter samostojno podjetnico in podpredsednico stranke Marija Rogar.