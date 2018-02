Toninova prva kava namenjena Cerarju

Šp. B., STA

Ljubljana – Matej Tonin, ki je ob prevzemu vodenja NSi napovedal, da bo na kavo povabil vse predsednike parlamentarnih strank, je pogovore že začel. V DZ se trenutno sestaja s predsednikom vlade in SMC Mirom Cerarjem, popoldne ga čaka kava s prvakom SDS Janezom Janšo, že prejšnji teden pa se je sešel s predsednikom SLS Markom Zidanškom.

Tonin in Cerar se sestajata ob robu seje DZ, na kateri je premier odgovarjal na poslanska vprašanja. Tonin, ki je Cerarju postavil poslansko vprašanje o tem, kako je vlada pripravila Slovenijo na morebitno prihodnjo ekonomsko-finančno krizo, je že v okviru vprašanja izrazil upanje, da se bo Cerar odzval na njegovo vabilo na kavo, kjer bo imel dovolj časa, da bo vse pojasnil. Cerar je namreč v odgovoru dejal, da nima dovolj časa, da bi navedel vse dosežke svoje vlade.

Tik pred srečanjem je Cerar za medije dejal, da od srečanja s Toninom pričakuje dober pogovor o aktualnih zadevah, tudi o tem, kako on vidi vodenje svoje stranke. »Zame je vsak pogovor, ki gre v smeri vprašanja, kako voditi Slovenijo uspešno naprej, pomemben. Ne glede na to, ali smo v koaliciji ali opoziciji, moramo sodelovati,« je poudaril premier.

Popoldne se bo Tonin na kavi dobil še s predsednikom SDS Janezom Janšo. Odnosi med NSi in SDS sicer v zadnjem obdobju niso bili najboljši. A ob Toninovi napovedi, da se je NSi pripravljena pogovarjati z vsemi, tudi s političnimi nasprotniki, je tudi prvak SDS, takoj ko je Tonin prevzel NSi, na twitterju zapisal, da je kava za Tonina že pripravljena.

Že prejšnji teden pa se je Tonin sestal s predsednikom SLS Markom Zidanškom. Po srečanju je na twitterju zapisal, da je bil pogovor prijeten in da se NSi in SLS na veliko vsebinskih točkah ujemata, kar bodo zagotovo točke nadaljnjega sodelovanja. »Na volitve v DZ gremo vsak s svojo listo. Želim jim, da se vrnejo v DZ,« je še dodal.

Kot so za STA pojasnili v NSi, so se za termin za kavo s Toninom že dogovorili s predsednikom SD Dejanom Židanom, vodjo poslanske skupine Levice Luko Mescem, predsednikom stranke Glas za otroke in družine Alešem Primcem, Francem Kanglerjem in Željkom Vogrinom iz Nove ljudske stranke Slovenije.

Medtem pa je predsednik Desusa Karl Erjavec vabilo javno zavrnil z obrazložitvijo, da ne vidi razloga, da bi se sestal na kavi z nekom, ki opravlja poslovodeča opravila. Tonin je namreč po odstopu Ljudmile Novak z mesta predsednice NSi konec januarja vodenje stranke prevzel kot vršilec dolžnosti.