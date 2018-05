Tusk Cerarja označil za »trdnega Slovenca in odgovornega Evropejca«

Ma. F., STA

Ljubljana - Predsednik vlade Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, na delovnem obisku gosti predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska. V skupni izjavi sta izpostavila potrebo po potrditvi evropske perspektive držav Zahodnega Balkana. Cerar je spomnil na ponovno krepitev števila migrantov na t.i. balkanski poti, Tusk pa je Slovenijo označil za zgodbo o uspehu.

Po ocenah Cerarja smo v prelomnem obdobju, v katerem se bomo morali »skupno odločiti, ali bomo države Zahodnega Balkana dokončno integrirali v EU in evroatlantske povezave ali pa nam to ne bo uspelo in bodo te države ubrale svojo pot«. Sam se je jasno zavzel za prvi scenarij.

Med drugim je izpostavil potrebo usklajenem pristopu EU na področju migracijske in azilne politike. Izpostavil je zaskrbljenost nad dejstvom, da se število migrantov na t. i. balkanski migrantski poti znova opazno krepi. »Potrebujemo skupen in pravočasen odziv,« je poudaril.

Sogovornika sta se dotaknila tudi večletnega finančnega okvira EU. Cerar je izrazil razumevanje, da se bo po izstopu Velike Britanije iz EU obseg sredstev, tudi za Slovenijo, nekoliko zmanjšal. »Ne bomo pa pristali na kakršno koli drastično zmanjšanje sredstev,« je poudaril.

Tusk, ki je svojo izjavo prav tako v celoti podal v slovenščini, je Cerarja označil za »trdnega Slovenca in odgovornega Evropejca«. »To pa vas dela izjemno zahtevnega, vendar tudi konstruktivnega partnerja,« je poudaril in dodal, da je Slovenija pod Cerarjevim vodstvom »postala zgodba o uspehu, to je stabilna in zanesljiva država«.

Strinjal se je, da mora EU vrh z državami Zahodnega Balkana izkoristiti predvsem za to, da ponovno potrdi evropsko perspektivo regije. »Varnost na Balkanu pomeni varnost v Evropi,« se je strinjal s Cerarjem.