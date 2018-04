UKC Ljubljana potopljen brez državnih evrov

Ljubljana – Ljubljanski klinični center (UKC) je lansko poslovno leto končal s pozitivnim izidom v višini dobrih 46 milijonov evrov, k dobremu rezultatu pa je bistveno pripomoglo 80 milijonov evrov, ki jih je prejel v okviru interventnega zakona za sanacijo. Brez njih bi imel dobrih 33 milijonov evrov minusa.



Ta izguba pa bi bila za kar osem milijonov evrov višja od tiste iz leta 2016. Je posledica tega, da so se lani, v primerjavi z letom prej stroški materiala povečali za dobrih šest milijonov evrov, za štiri millijone so se zvišali stroški storitev, stroški dela pa za 15 milijonov. Na to je vplivala sprememba v plačni politiki, ki je omogočila, da so se v UKC več kot 600 zdravnikom plače dvignile za dva in več plačnih razredov, nekaterim celo za deset. Poleg tega je bilo lani zaposlenih 137 več ljudi kot leto prej.