V šoli bi imeli več praktičnih vsebin

Ljubljana – Mladi parlamentarci so na zasedanju nacionalnega otroškega parlamenta, ki je v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) potekal že 28., razpravljali o šolstvu in šolskem sistemu. Opozorili so na preobsežen učni načrt in predlagali več praktičnih vsebin ter poudarili pomen kakovostnih odnosov v šoli, o uporabi tablic pri pouku pa so se mnenja kresala.



Nekateri so opozorili, da se v šolah učijo preveč faktografskih vsebin in zapletenih matematičnih operacij, ki jih v življenju ne bodo potrebovali, drugi pa pojasnili, da se v osnovni šoli učijo tudi zato, da razvijajo možgane. Mlade so nagovorili tudi predsednik Državnega zbora Milan Brglez, predsednik republike Borut Pahor in premier v odstopu Miro Cerar.