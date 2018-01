DZ zavrnil predlog ustavne obtožbe zoper Cerarja

Ljubljana - Največja opozicijska stranka SDS je ostala sama v oceni, da je premier v zadevi Ahmada Shamieha ravnal v nasprotju z ustavo in zakonom. V nobeni poslanski skupini se niso pridružili podpori predlogu za ustavno obtožbo Mira Cerarja. Poslanke in poslanci so predlog zavrnili z 18 glasovi za in 52 glasovi proti.

Bolj ali manj so jo ocenili kot še eno od epizod predvolilne kampanje SDS, čeprav je ustavna obtožba proti predsedniku vlade - tega instituta druge primerljive ureditve ne poznajo, v Evropi je mogoča ustavna obtožba le proti predsedniku države, ki je izvoljen na neposrednih volitvah in ga razen z uspelo ustavno obtožbo ni mogoče prisiliti k predčasnemu odstopu - tako resen ustavni institut, da ga je mogoče uporabili le v najtežjih primerih zlorabe oblasti.

SDS v ustavni obtožbi premieru očita, da je ob zavzemanju za sirskega begunca, ki mu je novembra grozila deportacija, ne samo presegel zakonska pooblastila, ampak ravnal tako, da bi lahko govorili o storitvi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali uradnih pravic.

Predsednik vlade Miro Cerar je ustavno obtožbo v celoti zavrnil in poudaril, da je bilo njegovo posredovanje v primeru sirskega begunca primerno, pravno nesporno in pravično, zaradi česar še danes »sprejemam vso politično odgovornost«, saj je prepričan, da s svojimi ravnanji ni posegel v postopke drugih državnih organov.

Trhli argumenti

Razlogi, da so druge politične stranke glasovale proti ustavni obtožbi (le NSi se je glasovanja vzdržala), niso bili povsem enotni. V SMC so jo označili za pohod prevlade strahu, sovraštva in terorja nad ljudmi, ki slepo ne sledijo SDS, pri čemer ta stranka uporablja laži, manipulacije in sfrizirane številke. V SD so ocenili, da je ustavna obtožba spisana nedostojno slabo in izhaja iz napačnega razumevanja diskrecijske klavzule v dublinski uredbi ter predstavlja ščuvanje ljudi. V Desusu so prepričani, da obtožba sloni na trhlih argumentih.



Na današnji izredni seji je bil prisoten tudi prvak opozicije Janez Janša. Foto: Jože Suhadolnik/Delo

Humana duša

V NSi so presodili, da se je Cerar po nepotrebnem vtikal v stvari, v katere bi bilo bolje, da se ne bi, vendar s tem ni kršil ustave, zato je ustavna obtožba pretirana. Če že, bi bila v tem primeru po mnenju te opozicijske stranke primernejša interpelacija. V Levici so izpostavili, da predsednik vlade kljub svoji siceršnji protibegunski naravnanosti v primeru Shamieha ni ravnal protizakonito, kar potrjuje tudi odločitev upravnega sodišča, ki je ugodilo sirskemu beguncu in njegov primer vrnilo ministrstvu za notranje zadeve v ponovno odločanje. Sodišče je ugotovilo, da Shamiehova prošnja za azil sploh ni bila zavržena, saj MNZ ni izdalo takšnega sklepa. Z odredbo sodišča tako Shamieh do pravnomočnega zaključka postopkov ostaja v Sloveniji.

Predloga ustavne obtožbe niso podprli niti v poslanski skupini nepovezanih poslancev, toda ne zato, ker bi bili z delom predsednika vlade zadovoljni, ampak ker podpirajo »prebujenje humane duše Mira Cerarja«.

Tudi če bi danes ustavno obtožbo podprlo dovolj poslancev (46), bi imelo zadnjo besedo pri razsodbi o tem, ali je premier kršil ustavo in zakon, ustavno sodišče. Doslej so bili aktualni trije predlogi, a noben ni prišel do presoje ustavnih sodnikov. Pobudnik vseh je bila stranka SDS.