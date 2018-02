NSi z istimi vrednotami, a novimi vsebinami

Ma. F.

Ljubljana – Novo vodstvo NSi je na novinarski konferenci pojasnilo razloge za odstop Ljudmile Novak po desetih letih na čelu stranke. Po sinočnjem svetu stranke, na katerem je velika večina svetnikov podprla imenovanje Mateja Tonina za vršilca dolžnosti predsednika NSi, ki bo stranko popeljal tudi na junijske parlamentarne volitve, so pojasnili, da s tem dajejo priložnost mlajši generaciji politikov z vizijo za 21. stoletje.

»Odločitev ni bila lahka«

»Odločitev je padla, ni bila lahka, pa ne zato, ker se ne bi želela odpovedati funkciji, ampak ker so vse pomembne odločitve v življenju težke in morajo nekaj časa zoreti,« je uvodoma povedala nekdanja predsednica Ljudmila Novak. Odločitev ni bila lahko tudi zaradi junijskih parlamentarnih volitev, saj da takrat stranko, kot pravi Novakova, čaka velik izziv.

»Veliko mi pomeni, da si bo novi predsednik stranke NSi Matej Tonin prizadeval za vrednote krščanske demokracije, za kar sem si sama prizadevala deset let, saj sem prepričana, da Slovenija potrebuje krščansko demokratsko stranko. Za slovenski politični prostor je izredni pomembno, da takšna stranka obstaja in da imajo ljudje možnost izbire,« je povedala Novakova, ki je vesela, da je Tonin pripravljen sprejeti odgovornost vodenja stranke. Po njenem mnenju ima Tonin veliko političnih izkušenj in zato verjame, da bo dober vršilec dolžnosti. »Sem prepričana, da bo na volitvah dosegel zelo dober rezultat.«



Kot je poudarila, ji je bil Tonin v preteklosti v veliko pomoč pri vodenju stranke. Pri nekaterih vprašanjih sta bila njuna pogleda različna, kot meni nekdanja predsednica pa bo stranko vodil v svojem stilu. »Želim mu, da bo imel veliko moči za izboljšave. Seveda ne bo vsem všeč, ampak na koncu je pomembno, da naredimo čim več dobrega za Slovenijo in ljudi, kar je najpomembnejše poslanstvo politike,« je še dejala in se mu zahvalila, da sprejema to odgovorno nalogo in mu zaželela veliko moči in volje, da bo lahko stranko popeljal naprej.

»Biti politik ni enostavno, ker daš sebe na plano in si prikrajšan za veliko ur prostega časa. Želim si, da bi bilo v Sloveniji tudi veliko konstruktivne kritike, kar nas lahko vodi naprej v boljše čase,« je svoj govor zaključila Novakova.

Tonin: Bili ste naša politična mama

»Leta 2008 so bili težki časi in ni bilo veliko ljudi, ki bi premogli dovolj poguma, da bi prevzeli stranko,« je uvodoma dejal Matej Tonin. »Bili ste naša politična mama,« je svojo predhodnico pohvalil novi predsednik stranke. »Ste edina predsednica, ki je stranko, ki je bila izven parlamenta, popeljala nazaj v parlament. Na vsakih volitvah ste ta rezultat še izboljšali. O vaši veličini pa veliko pove tudi včerajšnje dejanje, ko ste ugotovili, da ni več prave energije in da vodenje stranke predajate mlajši generaciji,« je povedal Tonin in ob tem nekdanji predsednici izročil šopek rož.

Kot je poudaril novi predsednik stranke NSi, je zdaj čas za »našo generacijo«. »Ne moremo pričakovati, da bodo drugi namesto nas opravili težke naloge.« Ob tem je poudaril pomembnost ciljev do leta 2030.

Kot je poudaril Tonin, se bodo zavzemali za Slovenijo, v kateri bo za vse veljala enaka pravica in bodo ljudje od svojega dela in pokojnin dostojno živeli. »Tudi jaz bom stranko vodil po poti krščanske demokracije, ki smo jo zagovarjali do zdaj. Še naprej bomo zagovarjali tudi svobodo, pravičnost in varnost.«

Kljub temu, da bo NSi tudi v prihodnje zagovarjala predhodne vrednote, pa Tonin želi svojo ekipo nekoliko modernizirati in dodati nove vsebine, ki so, kot pravi, odgovor na sedanji hiter način življenja. Ob tem je izpostavil digitalizacijo Slovenije, varovanje narave in zdrav način življenja.

»Pod mojim vodstvom bo stranka NSi odprta za vse, ki so skupaj z nami pripravljeni graditi novo Slovenijo. Pogovarjal se bom z vsemi, tudi političnimi nasprotniki. Moja ekipa bo sodelovala z vsemi, s katerimi se bomo lahko programsko uskladili in s katerimi bomo lahko vzpostavili zaupanje,« je dejal predsednik stranke in ob tem tudi predstavil svojo ekipo.

Valentin Hajdinjak in Marija Rogar sta zasedla podpredsedniški mesti, prav tako tudi Avguštin Vivod, ki zastopa člane izven meja RS. Glavni tajnik ostaja Robert Ilc, poslansko skupino pa bo vodil Jožef Horvat. Matjažu Trontlju je zaupano mesto predsednika sveta NSi, njegov namestnik pa bo Bernard Memon.

»Vem, da me čakajo težki časi in da bo marsikatera padla čez moj hrbet, a z energijo mladih in izkušnjami starejših lahko veliko dosežemo,« je še dejal Tonin ob koncu svojega nagovora.

»Ljudje želijo spremembe in NSi je ta sprememba«

»Zelo sem hvaležna Toninu, da me je povabil v svojo najožjo ekipo. Spremembe razumem kot odločenost, da krščanski demokrati s svežo energijo ponudimo rešitve,« je dejala podpredsednica Marija Rogar. Kot je poudarila, imajo vizijo in vedo, kaj Slovenija potrebuje.

»Ljudje želijo spremembe. Sporočam jim, NSi je ta sprememba,« je še dejala Rogarjeva in ob tem izrazila prepričanje, da bo Matej Tonin verodostojno nadaljeval dediščino Ljudmile Novak. »Želim pomagati pri posodobitvi stranke ker verjamem v naš program.«



Posnetek novinarske konference z nagovorom Ljudmile Novak in predstavitvijo vizije Mateja Tonina.



Po novinarski konferenci so sledila še novinarska vprašanja.



