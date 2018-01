Veber izstopil iz SD

Še naprej želi ostati zvest političnim ciljem v dobro vseh ljudi in ne samo tistih, ki so oddajali svoj glas za stranko SD.

Be. B., STA

Ljubljana - Poslanec Janko Veber odhaja na samostojno pot. Veber, ki je bil podpredsednik stranke, je pred kratkim izstopil že iz poslanske skupine SD in napovedal samostojno poslansko pot do konca mandata.

Danes je predsedniku stranke SD Dejanu Židanu poslal izstopno izjavo. Veber je v sporočilu za javnost pojasnil, da »po desetletjih aktivnega članstva in prizadevanja za cilje socialdemokracije želim še naprej ostati zvest političnim ciljem v dobro vseh ljudi in ne samo tistih, ki so oddajali svoj glas za stranko SD«.

Več o razlogih za odločitev za samostojno pot, bo predstavil na današnji novinarski konferenci ob 13. uri v DZ.

Sicer je Veber 19. decembra vodjo poslanske skupine SD Matjaža Hana obvestil, da izstopa iz poslanske skupine in bo deloval kot samostojni poslanec. Tedaj je dejal, da bo na tak način lažje upravičil zaupanje volivcev.

Neenotnost v stranki

Pojasnil je tudi, da se v poslanski skupini SD v zadnjem obdobju ni bilo mogoče poenotiti glede glasovanj o pomembnih odločitvah v državnem zboru, kar je narekovalo njegovo odločitev za izstop iz poslanske skupine. Že tedaj so se pojavljale špekulacije, ali bo izstopil tudi iz stranke.