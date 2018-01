Premier Cerar: Dogovora s Hrvaško ni bilo

Informacije, ki so se pojavile v hrvaških medijih, so po besedah predsednika vlade neresnične in zavajajoče.

Ju. K.

Ljubljana − Predsednik vlade Miro Cerar je poročanje hrvaškega časnika Večernji list, da sta Slovenija in sosednja država tako rekoč že dosegli dogovor o podpisu protokola za reševanje spora o meji, vendar da si je slovenski premier med obiskom v Zagrebu premislil in zavrnil njegov podpis, označil za zavajajoče in popolnoma neresnične.

Med novinarsko konferenco s portugalskim predsednikom vlade Antóniom Costo je premier Cerar potrdil, da so pogovori s Hrvaško stranjo potekali na ravni premierov in na strokovni ravni. Ne na eni ne na drugi »nikoli ni prišlo do tega, da bi se o čemer koli dogovorili«. Informacija, ki jo je objavil Večernji list, je zato po premierovih besedah »popolnoma neresnična in zavaja«.

Zavezani dialogu

Slovenija si je v stikih z Zagrebom prizadevala, da bi hrvaško stran prepričala o nujnosti implementacije arbitražne odločbe in v to, da bi to storili čim prej, a je bila po premierovih besedah pri tem neuspešna.

»Od trenutka sprejetja arbitražne odločbe sem bil zavezan dialogu z republiko Hrvaško, in sicer takšnemu, ki vodi v uveljavitev arbitražne odločbe. In tega sem se tako sam kot tudi vsi sodelavci v vladi ves čas držal,« je pojasnil Miro Cerar.

Premier se je odzval tudi na komentar podpredsednika evropske komisije Fransa Timmermansa, ki je dejal, da vprašanja meja med državami EU niso eksistencialna za prihodnost osemindvajseterice. »Vprašanje implementacije arbitražne odločbe je še kako eksistencialnega pomena ne samo za obe državi, ampak predvsem tudi za EU in za mednarodno ureditev. Če ne bomo spoštovali niti mednarodnega niti evropskega prava, potem Evropa ni več na poti k enotnosti, ampak k dezintegraciji,« je poudaril Cerar.

Portugalski gost se je strinjal, da je treba težave v odnosih med državami članicami reševati v skladu z evropskim in mednarodnim pravom, ter se zavzel za aktivnejšo vlogo EU. António Costa je izrazil upanje, da bo vprašanje uresničevanja arbitražne odločbe čim prej rešeno.