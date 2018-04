Veliko dvomov, ali je zastavljena pot ustavno primerna

Ljubljana – Strokovna skupina mora do jutri članom ustavne komisije sporočiti, ali je dopolnitev ustavnega zakona, s katerim naj bi zaščitili premoženje NLB, ena od pravno vzdržnih poti, da Hrvaška ne bi mogla več rubiti slovenskega premoženja.



Bolj ko se približuje čas politične odločitve, kako se odzvati na ravnanje hrvaških oblasti, ki jim je uspelo zaradi prenesenih deviznih vlog in odločitev njihovih sodišč že izterjati nekatere obveznosti od NLB, čeprav naša država meni, da Hrvaška ravna nezakonito, bolj se poraja dvom, ali je dopolnjevanje ustavnega zakona smiselna in ustavno primerna rešitev. Ali bodo parlamentarne stranke vztrajale na tej poti, naj bi bilo znano 9. aprila, ko se bo sestala ustavna komisija. Za zdaj so vse politične stranke razen Levice dale vedeti, da bodo podprle dopolnjen ustavni zakon, čeprav vedo, da njegova vsebina (še) ni takšna, da bi zanjo lahko prižgale zeleno luč. Po opozorilih ustavnih pravnikov bi lahko bila najbolj sporna rešitev, če bi na morebitne zaplembe premoženja NLB na Hrvaškem Slovenija odgovorila s kompenzacijskimi ukrepi, izterjavo premoženja od hrvaških družb v večinski državni lasti.



Kršitev ni mogoče odpraviti s silo



O tem, kaj lahko pričakujemo od odločitve luksemburškega sodišča in ali je dopolnitev ustavnega zakona primerna rešitev, smo se pogovarjali z nekdanjo sodnico sodišča EU in generalno pravobranilko tega sodišča dr. Verico Trstenjak.

Po tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi neuresničevanja arbitraže gre za napoved druge tožbe. Ali lahko naša država pred sodiščem EU upa na uspeh?

Glede rezultata sem skeptična, sploh pa Slovenija ne more kar tožiti. Najprej mora obvestiti evropsko komisijo, ta lahko tožbo prevzame. Če je ne, je to že neki znak za nas, da kršitve morebiti niso povezane s pravom EU. Pri tem se verjetno evropska komisija ne bo odzvala v celoti politično, kot bi se verjetno v postopku glede arbitraže.