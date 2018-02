Ma. F., STA, Be. B.

Ljubljana – Vlada bo priznanje Palestine obravnavala na naslednji seji, je po današnji seji vlade povedal zunanji minister Karl Erjavec. Pojasnil je, da je gradivo pripravljeno in da so dobili tudi odzive posameznih ministrstev. »8. marca bo seja odbora DZ za zunanjo politiko in do takrat bomo poskrbeli za ustrezne vladne sklepe,« je še zagotovil.

»Naše gradivo gre v smeri priznanja Palestine kot samostojne in neodvisne države,« je še dejal minister.

Vlada je obravnavno vprašanja priznanja Palestine kot neodvisne in suverene države pred dvema tednoma prekinila. Tedaj namreč še niso bila pripravljene analize ministrstev, kako bi priznanje lahko vplivalo na položaj Slovenije - tako v pozitivnem kot negativnem smislu. Vlada je te analize naročila 21. decembra lani, ko se je odločila nadaljevati s postopkom priznanja Palestine.

Ta poročila ministrstev so zdaj pripravljena. Njihova vsebina naj bi bila javna šele po vladni obravnavi, je pa minister Erjavec v preteklih tednih že ocenil, da posledice priznanja ne bi bile posebej hude; pričakovati je predvsem, da v določenem prihodnjem obdobju ne bi bilo političnih stikov z Izraelom na najvišji ravni, lahko pa da bi upadla tudi dvostranska blagovna menjava.

Minister pričakuje, da bo vlada sprejela pozitiven sklep za priznanje palestinske državnosti. Ta sklep bodo takoj posredovali parlamentarnemu odboru za zunanjo politiko, DZ pa naj bi nato proces priznanja zaključil v marcu ali najkasneje aprila.

Iz poslanske skupine Levica so medtem opozorili, da zavlačevanju vlade pri priznanju Palestine ni videti konca. Od prekinitve seje odbora DZ za zunanjo politiko, do katere je prišlo, ker vlada ni bila zmožna sprejeti mnenja, je minilo že več kot tri tedne. Čeprav je minister za zunanje zadeve že takrat zagotavljal, da so potrebna gradiva pripravljena, jih do sedaj vlada še ni obravnavala, so spomnili.

Poslanec Levice Matej T. Vatovec je še ocenil, da je Erjavčeva naloga, da mnenje glede priznanja predlaga vladi, premier Cerar pa bi jo moral uvrstiti na sejo. »Vse ostalo je zavlačevanje, odlašanje in ignoranca. Če tega ne bo sposobna narediti niti naslednji teden, bomo v Levici uporabili parlamentarne vzvode, da do glasovanja o priznanju pride še v tem mandatu,« je dodal.