Vlada odobrila podpis sporazuma z gasilci

Ma. F., STA

Ljubljana − Vlada je odobrila podpis stavkovnega sporazuma s Sindikatom poklicnih gasilcev Slovenije. Kot so zapisali na twitterju, se je vlada seznanila s predlogom aneksa št. 2 h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva ter z vsebino stavkovnega sporazuma z gasilci. Za podpis sporazuma je pooblastila obrambno ministrico Andrejo Katič.

V Sindikatu poklicnih gasilcev Slovenije so s predlogom stavkovnega sporazuma zadovoljni in so v sredo potrdili, da so ga pripravljeni podpisati.

Po nedavnem podpisu aneksa h kolektivni pogodbi v javnem sektorju, ki je za en plačni razred zvišal eno od orientacijskih delovnih mest v gasilstvu, se je sindikat z vlado pogajal še o zvišanju uvrstitve 16 drugih delovnih mest. Kot so v sredo pojasnili v sindikatu, so svoje zahteve skoraj v celoti dosegli.

Deset od omenjenih 16 delovnih mest se bo zvišalo za dva plačna razreda, dve delovni mesti za tri plačne razrede, dve delovni mesti za en razred, dve delovni mesti pa se ne bosta zvišali. Poleg tega sporazum predvideva, da se uredi dodatek za stalnost, do katerega bi bili gasilci upravičeni od 1. januarja letos, so navedli.

Še pred sejo vlade so vodje koalicijskih poslanskih skupin pozvali ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, da pripravi pregled vseh stavkovnih zahtev vseh sindikatov javnega sektorja ter nato nadaljuje pogajalski proces.

Kot je za STA pojasnila vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer, jim je Koprivnikar danes poročal o aktualnem stanju zahtev in pričakovanj sindikatov javnega sektorja. Kot je dejala, so se strinjali, da je treba (pre)številne zahteve sindikatov najprej pregledati ter narediti poročilo in oceno, koliko so vsebinsko, strokovno, delovnopravno in finančno razumne ter kaj lahko vlada v nadaljnjem pogajalskem procesu naredi.

Ključen pa je po njenih besedah poziv k umiritvi strasti. Treba je namreč sesti za pogajalsko mizo ter v mejah razumnega in pričakovanega nadaljevati dialog in skleniti končni dogovor, je dodala Kustec Lipicerjeva.

Tako so vlado še enkrat pozvali, da pripravi pregled vseh stavkovnih zahtev vseh sindikatov in nato nadaljuje svoje pogajalsko delo. Minister Koprivnikar pa jih je spomnil, da se je s 1. januarjem sprostilo dodatnih 46 milijonov evrov za odpravo plačnih anomalij, kar je posledica že sklenjenih pogajalskih procesov. Poleg tega se Koprivnikar dogovarja za sprostitev nadaljnjih skoraj deset milijonov evrov za odpravo anomalij.